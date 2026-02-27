Maher Zain, Harbiye'de sahne alacak

Uluslararası müzik sahnesinin en etkili isimlerinden Maher Zain, World Tour kapsamında İstanbul’da dinleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Konser, İstanbul’un kültür sanat hafızasında özel bir yere sahip olan Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’da 12 Eylül 2026 gecesi gerçekleşecek. Konserin biletlerine Bubilet'ten erişilebiliyor.

Dijital platformlarda milyarlarca dinlenmeye ulaşan ve dört kıtada verdiği konserlerle küresel bir etki alanı oluşturan sanatçı, bu özel gecede yeni albümünden eserlerin yanı sıra kariyerinin en sevilen parçalarını da seslendirecek.



Uluslararası ekipler tarafından hazırlanan güçlü sahne prodüksiyonu, özel ışık tasarımı ve görsel anlatımı destekleyen sahne kurgusuyla Harbiye’de unutulmaz bir müzik deneyimi hedefleniyor. Gecede ayrıca sürpriz yerli ve uluslararası müzisyenler ile sanatçıların sahneye eşlik etmesi planlanıyor.



Türkiye’de yıllardır güçlü ve sadık bir dinleyici kitlesine sahip olan Maher Zain, son dönemde yer aldığı Türk Hava Yolları’nın Ramazan kampanyasıyla da Türkiye ile olan bağını bir kez daha ortaya koymuştu. Sanatçının Harbiye performansı, bu güçlü kültürel bağın sahnedeki yansıması olarak değerlendiriliyor.



World Tour’un en dikkat çekici duraklarından biri olmaya aday olan İstanbul konseri, yalnızca bir müzik gecesi değil; küresel bir sanatçının Türkiye ile kurduğu özel ilişkinin yeni bir sayfası olacak.