Mahir Çayan ve Kızıldere'yi anmıştı: Sanatçı Sevinç Eratalay serbest bırakıldı

Mahir Çayan ve Kızıldere'yi andığı sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek sabah saatlerinde gözaltına alınan sanatçı Sevinç Eratalay, Emniyet'teki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

30 Mart'ta Kızıldere Katliamı'nın yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yapan Eratalay, Mahir Çayan ile birlikte Kızıldere'de katledilen 9 devrimciyi andı.

Eratalay paylaşımında kendisinin seslendirdiği Mahir'in Türküsü'nden bir bölüme de yer verdi. Paylaşımda bir yurttaşın Mahir Çayan portresini taşıdığını gösteren fotoğraf yer alıyordu.

Savcılık kararıyla bu paylaşım nedeniyle "THKP-C propagandası" yaptığı gerekçesiyle Eratalay hakkında gözaltı kararı verildi.

Kararın ardından bugün sabah saatlerinde Antalya'daki evinden gözaltına alınan Eratalay'ın telefonuna da el konuldu.

Sanatçı, Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

SOL Parti, Eratalay'ın gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Paylaşımda, "Halkın devrimci sesini derhal serbest bırakın" denildi.

SOL Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Eratalay'ın Emniyet'teki ifadesinin ardından serbest bırakıldığını duyurdu.