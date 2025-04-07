Mahir Polat, Adli Tıp Kurumu'na sevk ediliyor

Hayati tehlikesi süren tutuklu İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Adli Tıp Kurumu’na (ATK) sevk ediliyor.

Avukatı Erkam Erdem, sosyal medya hesabı X'ten Mahir Polat'ın ATK'ye sevk edildiğini duyurdu.

Şimdi aldığımız bilgiye göre Mahir Polat Adli Tıp Kurumu’na sevk ediliyor. — Erkam Erdem (@ErkamErdem1) April 7, 2025

Avukat Erdem, Polat'ın tutuklandığı günden beri hipertansiyonunun devam ettiğini söyleyerek, "Bu nedenle biri ölümcül düzeyde olmak üzere iki kez hastaneye sevk edildi, anjiyo yapıldı. Cezaevine döndükten sonra da tansiyonu sürekli olarak yüksek seyrediyor. En son dünkü ölçüm de 19-11 düzeyindeydi" dedi.

HİPERTANSİYON NE YAPAR?

Erdem, "Hipertansiyon ne yapar?" diyerek şunları sıraladı:

"1- Sürekli böyle devam ederse birkaç aya böbreği iflas eder, diyaliz makinasına bağımlı hale gelir.

2- Emboli (pıhtı atması) riskini daimi kılar. (Mahir beyin annesi bu nedenle vefat etti. Babası aynı nedenle kısmi felç geçirdi)

3- Beyin kanaması riskini daimi kılar. Her hipertansiyon atağı beyin damarlarına zarar verir. (Beyin damarlarına anjiyo ile bakılamadığı için böyle bir riskin tespit edilerek müdahalesi de çok zor)

4- Kalp krizi riskini daimi kılar."

Mahir Bey’in tutuklandığı günden beri hipertansiyonu devam ediyor. Bu nedenle biri ölümcül düzeyde olmak üzere iki kez hastaneye sevk edildi, anjiyo yapıldı. Cezaevine döndükten sonra da tansiyonu sürekli olarak yüksek seyrediyor. En son dünkü ölçüm de 19-11 düzeyindeydi. — Erkam Erdem (@ErkamErdem1) April 7, 2025

POLAT’IN SAĞLIK DURUMU

İBB'ye yönelik yapılan operasyon kapsamında 23 Mart'ta tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tahliye bekliyor.

Dün (6 Nisan Pazar) açıklama yapan Polat’ın avukatı Erkam Erdem, tutuklu bulunan Polat'ın tansiyon ölçümlerini paylaşarak hayati tehlikesinin sürdüğünü söyledi.

Önceki günlerde birçok kez hastaneye sevk edilen Polat'ın hipertansiyon nedeniyle kalp krizi ve beyin kanaması geçirme riski olduğu biliniyordu.

Geçtiğimiz günlerde Silivri’de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki hastanede, sağlık durumunun cezaevinde kalmasına elverişli olup olmadığının tespiti için kurul karşısına çıkan Polat'ın Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesini kararlaştırmıştı.