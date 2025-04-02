Mahir Polat adresini paylaştı: "Mektuplarınızı bekliyorum"
İBB'ye yönelik operasyonda "Kent uzlaşısı" kapsamında tutuklanmasının ardından sağlık sorunları yaşayan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sosyal medya hesabı üzerinden mektup adresini duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sosyal medya hesabı üzerinden mektup adresini duyurdu. "Mektuplarınızı bekliyorum" diyen Polat şunları yazdı:
"İyi dilekleriyle bana güç veren duyarlı, güzel dostlar, hepinize kucak dolusu sevgiler gönderiyorum.
Mektuplarınızı bekliyorum.
Candan sevgilerimle,
Mahir
Adres:
Semizkumlar Mahallesi, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü
Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
Silivri 9 No’lu Cezaevi
C Blok 53 Koğuş
Silivri / İstanbul"
İyi dilekleriyle bana güç veren duyarlı, güzel dostlar, hepinize kucak dolusu sevgiler gönderiyorum.— Dr. Mahir Polat (@mhrpolat) April 2, 2025
Mektuplarınızı bekliyorum.
Candan sevgilerimle,
Mahir
Adres:
Semizkumlar Mahallesi, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü
Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
Silivri 9 No’lu…
ANJİYO OLMUŞTU
İBB'ye yönelik operasyonda "Kent uzlaşısı" kapsamında tutuklanan Polat, sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldığı Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde anjiyo olmasının ardından taburcu edilerek yeniden Silivri Marmara Cezaevi’ne gönderilmişti.