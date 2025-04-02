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Mahir Polat adresini paylaştı: "Mektuplarınızı bekliyorum"

İBB'ye yönelik operasyonda "Kent uzlaşısı" kapsamında tutuklanmasının ardından sağlık sorunları yaşayan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sosyal medya hesabı üzerinden mektup adresini duyurdu.

Güncel
  • 02.04.2025 23:22
  • Giriş: 02.04.2025 23:22
  • Güncelleme: 02.04.2025 23:26
Kaynak: Haber Merkezi
Mahir Polat adresini paylaştı: "Mektuplarınızı bekliyorum"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sosyal medya hesabı üzerinden mektup adresini duyurdu. "Mektuplarınızı bekliyorum" diyen Polat şunları yazdı:

"İyi dilekleriyle bana güç veren duyarlı, güzel dostlar, hepinize kucak dolusu sevgiler gönderiyorum.

Mektuplarınızı bekliyorum.

Candan sevgilerimle,

Mahir

Adres:

Semizkumlar Mahallesi, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

Silivri 9 No’lu Cezaevi

C Blok 53 Koğuş

Silivri / İstanbul"

ANJİYO OLMUŞTU

İBB'ye yönelik operasyonda "Kent uzlaşısı" kapsamında tutuklanan Polat, sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldığı Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde anjiyo olmasının ardından taburcu edilerek yeniden Silivri Marmara Cezaevi’ne gönderilmişti.

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