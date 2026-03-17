Mahir Polat hakkındaki ev hapsi kararı kaldırıldı
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkındaki ev hapsi kararı kaldırıldı. Polat, "kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında 23 Mart'ta tutuklanmış, sağlık sorunlarının ardından tutukluluğu ev hapsine çevrilmişti. Polat hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkındaki ev hapsi kararı kaldırıldı.
Polat, İBB'ye yönelik "kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında 23 Mart 2025'te tutuklanarak Silivri'deki Marmara cezaevine gönderilmişti. Polat'ın tutukluluğu, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından 9 Nisan 2025'te ev hapsine çevrilmişti.
YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI
İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın adli kontrolün gözden geçirilmesi talebi üzerine verdiği kararda; Mahir Polat ile ilgili delillerin büyük kısmının toplanması, konutu terk etmeme tedbirinde geçen süreyi gerekçe göstererek yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartına çevirdi.
İlgili kararın Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne ulaştırılması bekleniyor.
Mahir Polat, 2019 yılında Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla birlikte İBB Kültür Varlıkları Dairesi Başkanı olarak İBB'de göreve başladı. Polat, tarihi eserlerin renovasyonu projelerinin yürütüldüğü İBB Miras'ın da yöneticiliğini yapıyordu.