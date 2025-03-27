Mahir Polat hastaneye kaldırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne (Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu) gönderilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hastaneye kaldırıldı.

Gazeteci İsmail Küçükkaya, Halk TV'deki programında gelişmeyi duyurdu.

Kardeşi Turgay Polat'ın kendisini aradığını belirten İsmail Küçükkaya, "Turgay Polat aradı, Mahir Polat hastaneye kaldırılmış. Çok ciddi kalp sorunları vardı. Stent takılmıştı, hatta bazı ameliyatlar için gün alıyordu. Kardeşi Turgay Polat'tan öğrendim" dedi.

CEZAEVİNDE RAHATSIZLANDI

Tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nde rahatsızlanan Mahir Polat'ın, Silivri Devlet Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’ne sevk edildiği öğrenildi.

"SERBEST BIRAKILMALI"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Mahir Polat'ın bir an önce serbest bırakılması gerektiğini ifade etti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bulut, "Kalp rahatsızlığı olan, 4 yılda 3 anjiyo geçiren, 6 stent takılan İBB Genel Sekreter Yardımcımız Mahir Polat'ın tutukluluk hali devam edemez. Bu yapılan zulümdür! Hukuksuz bir şekilde tutuklanan Mahir Polat, bir an önce serbest bırakılmalıdır!" ifadelerini kullandı.

Kalp rahatsızlığı olan, 4 yılda 3 anjiyo geçiren, 6 stent takılan İBB Genel Sekreter Yardımcımız Mahir Polat'ın tutukluluk hali devam edemez. Bu yapılan zulümdür! Hukuksuz bir şekilde tutuklanan Mahir Polat, bir an önce serbest bırakılmalıdır! pic.twitter.com/0BD8Nr95sz — Burhanettin Bulut (@eczburhan) March 27, 2025

SAĞLIK SORUNLARINI AÇIKLAMIŞTI

Mahir Polat, 21 Şubat tarihinde yaptığı paylaşımda, 4 sene içinde üçüncü kez anjiyo olduğunu açıklamıştı.

3 anjiyo sonucu kalbine 6 stent takıldığını aktaran Polat, 2 damarındaki tıkanmayı takip etmek zorunda olduğunu kaydetmişti.