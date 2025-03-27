Mahir Polat hastaneye kaldırıldı: Avukatı son durumu açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne (Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu) gönderilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hastaneye kaldırıldı.

Mahir Polat'ın avukatı Erkam Erdem, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Polat'ın cezaevinde rahatsızlandığını bildirdi.

"Dün kendisinin fenalaştığını ve tansiyonunun yükseldiğini öğrendik" diyen Erdem, "Yüksek tansiyon nedeniyle önce revire, oradan da cezaevi içerisinde bulunan hastaneye sevk edildiği bilgisini aldık" ifadelerini kullandı.

"YENİDEN KOĞUŞA ALINDI"

Avukat Erdem, "Orada doktorun bir dil altı hapıyla müdahale ettiğini ve AKUT durumu toparladığını öğrendik. Sonrasıyla alakalı yarın yeniden bir hastane durumu olur mu bilmiyoruz. Onu takip ediyoruz. Şu an yeniden koğuşuna alındığı haberini aldık" diye konuştu.

Erdem, şöyle devam etti: "Biz soruşturma aşamasında kolluk ifadesinde, savcılık ifadesinde detaylı olarak sağlık raporlarını sunmuştuk. Sulh Ceza Hakiminin karşısına çıktığımızda da eğer tutukluluk düşünülüyorsa adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasını talep etmiştik. Ancak bu talebimiz kabul görmedi."

KARARA İTİRAZ EDİLDİ

"Dün akşamdan itibaren yaşadığımız durum doğrultusunda yaşam hakkı üzerinde yakın ve ağır bir tehlikenin olduğunu görüyoruz" vurgusunu yapan Erdem, şunları söyledi:

"Bu nedenle biz bugün verilen karara itirazımızı da yaptık. İtibarımızı da dün akşam gerçekleşen hususu belirtmiş olduk. İtirazımızın sonucunu bekliyoruz, bir yandan da sağlık durumunu takip ediyoruz. Doktorundan bugün yeni bir rapor aldık. Onu da bugünkü itirazımıza iliştirdik. Kalbindeki damarlarda tıkanıklıklar vardı. Şu an 6 adet stent var, 2 hafta önce bu son 2 stent takılmıştı. 2 hafta sonra da kontrolü vardı. Şu an yaşadığı yüksek tansiyon esasında kalp krizi riskini gündeme getiriyor. Bu nedenle yakın bir şekilde takip edilmesi gerekiyor. Bizim endişemiz bu sağlık durumunun kontrolsüzlüğünün yaşamı ve sağlığı üzerinde olumsuz etkiler doğurmasından oldukça endişe duyuyoruz."

"SERBEST BIRAKILMALI"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Mahir Polat'ın bir an önce serbest bırakılması gerektiğini ifade etti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bulut, "Kalp rahatsızlığı olan, 4 yılda 3 anjiyo geçiren, 6 stent takılan İBB Genel Sekreter Yardımcımız Mahir Polat'ın tutukluluk hali devam edemez. Bu yapılan zulümdür! Hukuksuz bir şekilde tutuklanan Mahir Polat, bir an önce serbest bırakılmalıdır!" ifadelerini kullandı.

Kalp rahatsızlığı olan, 4 yılda 3 anjiyo geçiren, 6 stent takılan İBB Genel Sekreter Yardımcımız Mahir Polat'ın tutukluluk hali devam edemez. Bu yapılan zulümdür! Hukuksuz bir şekilde tutuklanan Mahir Polat, bir an önce serbest bırakılmalıdır! pic.twitter.com/0BD8Nr95sz — Burhanettin Bulut (@eczburhan) March 27, 2025

SAĞLIK SORUNLARINI AÇIKLAMIŞTI

Mahir Polat, 21 Şubat tarihinde yaptığı paylaşımda, 4 sene içinde üçüncü kez anjiyo olduğunu açıklamıştı.

3 anjiyo sonucu kalbine 6 stent takıldığını aktaran Polat, 2 damarındaki tıkanmayı takip etmek zorunda olduğunu kaydetmişti.