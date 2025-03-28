Mahir Polat hastaneye kaldırılmıştı: Avukatından yeni açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne (Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu) gönderilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hastaneye kaldırılmıştı.

26 Mart'ta hipertansiyon rahatsızlığı nedeniyle fenalaşan Polat'a ilk müdahalesi tutuklu bulunduğu Marmara 9 No’lu Cezaevi’nde revirde yapılmadı. Ardından Silivri Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Polat, tedavisinin ardından yeniden cezaevindeki hücresine götürüldü.

Polat’ın son durumunu avukatı Erkam Erdem, Cumhuriyet’ten Çağdaş Bayraktar'a anlattı.

HASTANEYE SEVKİ BEKLENİYOR

Polat’ın rahatsızlanması sonrası tutukluluk kararına yeni bir itirazda bulunduklarını anımsatan Avukat Erdem, Polat’ın bir an önce tam teşekküllü bir hastaneye sevk edilmesi ve sonrasında tahliye edilmesi gerektiğini söyledi.

Hastane sevk talebinin bugün kabul edildiğini ve sevk beklediklerini belirten Av. Erdem, Polat’ın da mevcut durumdan endişeli olduğunu aktardı.

"FENALAŞIRSA MÜDAHALE EDECEK KİMSE YOK"

Polat’ın 21 yaşından beri hipertansiyon rahatsızlığı olduğunun vurgulayan Erdem, sözlerine şöyle devam etti:

“Son görüşmemizde ‘Şu an tansiyon ya da kalp rahatsızlığı yaşarsam sesimi duyurabileceğim, hemen müdahale edilebilecek bir imkan yok’ dedi. Çok daha ağır sonuçları olmadan bu hatadan bir an önce dönülmesini istiyoruz.”