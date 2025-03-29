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Mahir Polat hastaneye sevk edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonlarda tutuklanan Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ambulansla hastaneye sevk edildi.

Güncel
  • 29.03.2025 22:56
  • Giriş: 29.03.2025 22:56
  • Güncelleme: 29.03.2025 22:58
Mahir Polat hastaneye sevk edildi

İBB soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınan ve tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilen  İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

AVUKATLARINA HABER VERİLMEMİŞ

Sosyal medyada açıklama yapan Polat'ın avukatı Erkam Erdem, son duruma ilişkin kendisine bilgi geldiğini belirterek "Avukat arkadaşımız görüşmek istediğince cezaevinde olmadığını, ambulansla hastaneye sevk edildiğini öğrendik. Umarız beklediğimiz sevktir. Acil bir durum nedeniyle sevk edilmemiştir" ifadelerini kullandı.

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