Mahir Polat'ın Adli Tıp Kurumu'ndaki kontrolü bitti

Hayati tehlikesi süren tutuklu İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu’na (ATK) sevk edildi.

Avukatı Erkam Erdem, sosyal medya hesabı X'ten Mahir Polat'ın ATK'ye sevk edildiğini duyurdu.

Şimdi aldığımız bilgiye göre Mahir Polat Adli Tıp Kurumu’na sevk ediliyor. — Erkam Erdem (@ErkamErdem1) April 7, 2025

SAĞLIK KONTROLÜ BİTTİ, SİLİVRİ'YE GÖTÜRÜLDÜ

Sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu'na getirilen Polat'ın saat 12:30 civarında sağlık kontrolleri tamamlandı.

Polat, yeniden Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne sevk edildi.

"RAPOR ÇIKARSA BUGÜN TAHLİYE OLMAMASI İÇİN ENGEL YOK"

Sözcü Televizyonu'na konuşan avukat Erkam Erdem, şunları söyledi:

"Adli Tıp Kurumu'nun bu raporunu ivedilikle bekliyoruz. Mevcut sağlık durumu nedeniyle bu raporun hızlıca çıkması gerekiyor, dolayısıyla rutin bir rapor tamamlanması sürecinden daha hızlı olacağı kanatindeyiz.

Böyle bir tamamlanma ve Mahir beyin cezaevinde bulunması bakımında sağlığının olumsuz etkileneceği yönünde bir değerlendirme yapılırsa Adli Tıp Kurumu tarafından bu kez savcılık bir adli kontrole sevk süreci başlatacaktır.

Adli Tıp Kurumu'ndan bugün rapor çıkarsa bugün tahliye olmaması için hiçbir engel yok."

HİPERTANSİYON NE YAPAR?

Avukat Erdem, Polat'ın tutuklandığı günden beri hipertansiyonunun devam ettiğini söyleyerek, "Bu nedenle biri ölümcül düzeyde olmak üzere iki kez hastaneye sevk edildi, anjiyo yapıldı. Cezaevine döndükten sonra da tansiyonu sürekli olarak yüksek seyrediyor. En son dünkü ölçüm de 19-11 düzeyindeydi" dedi.

Erdem, "Hipertansiyon ne yapar?" diyerek şunları sıraladı:

"1- Sürekli böyle devam ederse birkaç aya böbreği iflas eder, diyaliz makinasına bağımlı hale gelir.

2- Emboli (pıhtı atması) riskini daimi kılar. (Mahir beyin annesi bu nedenle vefat etti. Babası aynı nedenle kısmi felç geçirdi)

3- Beyin kanaması riskini daimi kılar. Her hipertansiyon atağı beyin damarlarına zarar verir. (Beyin damarlarına anjiyo ile bakılamadığı için böyle bir riskin tespit edilerek müdahalesi de çok zor)

4- Kalp krizi riskini daimi kılar."

Mahir Bey’in tutuklandığı günden beri hipertansiyonu devam ediyor. Bu nedenle biri ölümcül düzeyde olmak üzere iki kez hastaneye sevk edildi, anjiyo yapıldı. Cezaevine döndükten sonra da tansiyonu sürekli olarak yüksek seyrediyor. En son dünkü ölçüm de 19-11 düzeyindeydi. — Erkam Erdem (@ErkamErdem1) April 7, 2025

YILMAZ TUNÇ: RAPOR ONAYLANIRSA TAHLİYE VERİLEBİLİR Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Mahir Polat'a ilişkin yaptığı açıklamada, "Cezaevi’nde sağlık şartları nedeniyle yalnız başına hayatını idame ettiremeyeceklerle ilgili olarak kanun belli. Burada tam teşekkülü hastaneden alınacak rapor ve bu raporun Adli Tıp Kurumu tarafından onaylanması halinde tutuklu kişilerle ilgili adli kontrol kararı verilebileceği mevzuatımızda var" dedi. Yılmaz Tunç'tan Mahir Polat açıklaması: "Rapor onaylanırsa tahliye verilebilir"

POLAT’IN SAĞLIK DURUMU

İBB'ye yönelik yapılan operasyon kapsamında 23 Mart'ta tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tahliye bekliyor.

Dün (6 Nisan Pazar) açıklama yapan Polat’ın avukatı Erkam Erdem, tutuklu bulunan Polat'ın tansiyon ölçümlerini paylaşarak hayati tehlikesinin sürdüğünü söyledi.

Önceki günlerde birçok kez hastaneye sevk edilen Polat'ın hipertansiyon nedeniyle kalp krizi ve beyin kanaması geçirme riski olduğu biliniyordu.

Geçtiğimiz günlerde Silivri’de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki hastanede, sağlık durumunun cezaevinde kalmasına elverişli olup olmadığının tespiti için kurul karşısına çıkan Polat'ın Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesini kararlaştırmıştı.