Mahir Polat'ın ağabeyi konuştu: "Yemiyor, içmiyor, yürek elde dolanıyoruz"

Tutuklu bulunan ve ciddi sağlık sorunları olan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın ağabeyi Cevdet Polat konuştu.

Cumhuriyet'ten Çağdaş Bayratkar'a konuşan ağabey Polat, kardeşinin kapalı alan fobisinin de tansiyon rahatsızlığını tetiklediğini söyledi. Mahir Polat’ın çocukluğundan beri böyle bir rahatsızlığının olduğunu vurgulayan Cevdet Polat, kendisi çok uzun süredir asansör bile kullanmıyordu” dedi.

Kardeşlerinin durumu için endişeli olduğunu söyleyen Cevdet Polat, "Yemiyor, içmiyor yürek elde dolanıyoruz. Her telefon sesinde çırpınıyor göğüs kafesimizdeki naçar yüreklerimiz. Ona bir şey olacak ve haberimiz olmayacak diye uyumayı ar biliyoruz" ifadelerini kullandı.

"BUNCA ADALETSİZLİK REVA MI?"

Mahir Polat’ın ailenin en küçüğü olduğunu belirten Cevdet Polat, “O anamın emaneti. Ona bir şey olursa anama ne deriz? ‘Dört kardeş bir çocuğa sahip çıkamadınız’ derse ne deriz? İki gözümün nuru Mansur’um ‘Babam nerede?’ diye sorsa ne derim diye köşe bucak kaçıyorum. O, ekmekte tuzun hakkına hürmet eden bir çocuk, bunca adaletsizlik reva mı?” dedi.

Mahir Polat'ın ağabeyi Cevdet Polat / Soldan ikinci

AVUKATI SABAH AÇIKLAMA YAPMIŞTI

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın avukatı Erkam Erdem, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada Polat'ın tansiyon ölçümlerini paylaşarak hayati tehlikesinin sürdüğünü söylemişti.

Erdem'in açıklamasının tamamı şöyleydi:

"Mahir Polat’ın hastaneden ek ilaç tedavisi ile taburcu edildikten hipertansiyonunun devam ettiğini söylemiştim. Burada ölçümlerini paylaşıyorum. Tansiyonunu normal olduğu tek bir ölçüm yok. Birçoğu hastaneye yeniden kaldırılmasını gerektirecek nitelikte. Durumu abartısız ve eksiksiz bildiriyorum: hayati tehlikesi devam ediyor, cezaevi koşulları sağlığına mütemadiyen zarar veriyor."