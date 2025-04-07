Mahir Polat'ın avukatından açıklama: Nihai raporun hazırlanmasını bekliyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik ‘Kent Uzlaşısı’ operasyonu kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı, Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri Mahir Polat'ın avukatı Erkam Erdem, Mahir Polat'ın durumuna ilişkin açıklama yaptı. Erdem, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, muayene sürecinin tamamlandığını ifade etti ve "Bu aşamada, artık süreç daha fazla uzamadan kurum tarafından nihai bir raporun hazırlanmasını ve bunun gereğinin yerine getirilmesini bekliyoruz" dedi.

Erkam Erdem'in açıklaması şöyle:

"Mahir Bey'in bugün Adli Tıp Kurumundaki muayenesi tamamlandı. Kendisiyle yaptığımız görüşmede sevk sürecinin rahat geçtiğini, çoğu yerde kelepçe kullanılmadığını, infaz memurlarının ve jandarmanın kendisine çok nazik davrandığını bu nedenle müteşekkir olduğunu ifade etti.

Yine, kurumda muayeneyi gerçekleştiren doktorların hakkaniyetli olan tavırlarını görünce verecekleri kararın adaletine duyduğu inancın arttığını dile getirdi.

Bu aşamada, artık süreç daha fazla uzamadan kurum tarafından nihai bir raporun hazırlanmasını ve bunun gereğinin yerine getirilmesini bekliyoruz."

Mahir beyin bugün Adli Tıp Kurumundaki muayenesi tamamlandı. Kendisiyle yaptığımız görüşmede sevk sürecinin rahat geçtiğini, çoğu yerde kelepçe kullanılmadığını, infaz memurlarının ve jandarmanın kendisine çok nazik davrandığını bu nedenle müteşekkir olduğunu ifade etti. — Erkam Erdem (@ErkamErdem1) April 7, 2025

NE OLMUŞTU?

Sağlık durumu günden güne kötüye giden İBB Genel Sekreter Yardımcısı, Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri Mahir Polat, bugün Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmişti. Saat 11.00 sularında heyet karşısına çıkan Polat’ın kontrolleri yaklaşık bir saat sürdü. Polat, işlemlerin ardından yeniden Silivri Cezaevi'ne gönderildi. Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Adli Tıp Kurumu gerekli muayene ile rapor verecektir. Rapor onaylanırsa tahliye verilebilir" açıklaması yapmıştı.