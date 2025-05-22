Mahir Polat'ın koltuğu boş kaldı

İzmir’in köklü geçmişine ışık tutacak olan Uluslararası Bornova Tarih ve Kültür Sempozyumu, Bornova Belediyesi’nin ev sahipliğinde kentin 8 bin 500 yıllık geçmişine bilimsel bir pencere açtı.

Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi’nde düzenlenen sempozyumda, Türkiye’nin önde gelen akademisyenleri, uzmanları, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP Eski İzmir Milletvekili ve Bornova Belediyesi Eski Başkanı Kamil Okyay Sındır, İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP Grupbaşkanvekili Altan İnanç, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve çok sayıda yurttaş katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Mahir Polat’ın Bornova'daki sempozyuma katılabilmesi için son güne kadar beklendi. Mahir Polat gelemedi ama sempozyumun belki en önemli mesajı onun boş kalan konuşma koltuğu oldu. Koltukta Mahir Polat'ın ev hapsi de dahil olmak üzere tutuklu kaldığı süre yazılıydı. Sempozyumda Polat’ın yaklaşık 60 gündür tutuklu olduğuna da dikkat çekilerek, sürece son verilmesi gerektiğine değinildi.

Etkinliğin taşıdığı anlam ve öneme dikkat çeken Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Tarih ve kültür kokulu bir sempozyum gerçekleştiriyoruz. Bu durum benim için mutluluk verici bir durum. Buradaki çalışmalar başladığı andan itibaren İzmir’in tarihini 3 bin yıl geriye atan ve bütün Akdeniz bölgesinin tarihini daha da ileri noktalara taşıyan bir alan. Binanın yapılışı, aldığı ödüller, taşıdığı önem, her biri başlı başına İzmir’e ve Türkiye’ye değer katıyor. Olayın tarihsel boyutunu hocalarımız zaten anlattı ben kültür kısmı için bir şey söylemek istemiyorum; ülkelere bakıldığı zaman ortalama birkaç kelimeyle o ülkenin insanlarını ifade etmeye çalışılır, bugünün Türkiyesi’ne baktığımızda Mahir Polat gibi bütün dünyada kendinden saygıyla bahsettiren bir ismin 60 gündür tutuklu olduğunu görüyoruz. Türkiye’yi tutuklu gazeteciler, tutuklu vekiller ve seçilmiş iradeye ket vuranlar ülkesi haline getirmek isteyen birileri var. Bizler ise buna karşı direniyor, mücadele ediyoruz. Ben dünyanın her yerinde direndiler ve kazandılar olarak anılan bir Türkiye hayal ediyorum. Öte yandan bu sempozyumun hem İzmir’e hem de Bornova’ya katkıda bulunmasını istiyorum. Başkanlık yaptığım dönemin müzeler dönemi olarak anılmasını istiyorum” diye konuştu.