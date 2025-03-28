Mahir Polat'ın tam teşekküllü hastaneye sevk talebi kabul edildi, cezaevinden sevki bekleniyor

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın Avukatı Erkam Erdem, Silivri Cezaevi'nde rahatsızlandığı için hastaneye sevk edilen ancak tekrar koğuşuna gönderilen Polat'ın sağlık durumuna ilişkin olarak açıklama yaptı. Erdem, "Savcılık tam teşekküllü hastaneye sevk talebimizi kabul etti ancak cezaevinden henüz sevk gerçekleşmedi" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne (Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu) gönderilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hastaneye kaldırılmıştı.

26 Mart'ta hipertansiyon rahatsızlığı nedeniyle fenalaşan Polat'a ilk müdahalesi tutuklu bulunduğu Marmara 9 No’lu Cezaevi’nde revirde yapıldı. Ardından Silivri Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Polat, tedavisinin ardından yeniden cezaevindeki hücresine götürüldü.

Polat’ın son durumu hakkında Cumhuriyet ve T24'e bilgi veren avukat Erkam Erdem, Polat’ın rahatsızlanması sonrası tutukluluk kararına yeni bir itirazda bulunduklarını anımsattı. Erdem, Polat’ın bir an önce tam teşekküllü bir hastaneye sevk edilmesi ve sonrasında tahliye edilmesi gerektiğini söyledi.

"Savcılık tam teşekküllü hastaneye sevk talebimizi kabul etti ancak cezaevinden henüz sevk gerçekleşmedi" diyen Av. Erdem, Polat’ın da mevcut durumdan endişeli olduğunu aktardı.

"FENALAŞIRSA MÜDAHALE EDECEK KİMSE YOK"

Polat’ın 21 yaşından beri hipertansiyon rahatsızlığı olduğunun vurgulayan Erdem, sözlerine şöyle devam etti:

“Son görüşmemizde ‘Şu an tansiyon ya da kalp rahatsızlığı yaşarsam sesimi duyurabileceğim, hemen müdahale edilebilecek bir imkan yok’ dedi. Çok daha ağır sonuçları olmadan bu hatadan bir an önce dönülmesini istiyoruz.”