Mahir Polat kimdir? Mahir Polat nereli? Mahir Polat neden tutuklandı?

Kültürel mirasın korunması, müzecilik ve mimarlık tarihi alanındaki uzmanlığıyla tanınan Mahir Polat, Türkiye’de bu alanlara katkı sunan önemli isimlerden biridir. Akademik birikimi ve kamu kurumlarındaki görevleriyle dikkat çeken Polat, özellikle İstanbul'daki tarihi ve kültürel değerlerin belgelenmesi ve korunması adına birçok projede yer almıştır. Peki Mahir Polat kimdir, nerelidir ve ne gibi çalışmalarda bulunmuştur? İşte detaylar...

MAHİR POLAT KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Mahir Polat, 1976 yılında Erzincan'da dünyaya gelmiştir. Doğduğu şehir olan Erzincan, tarihî ve kültürel zenginlikleriyle tanınan bir bölgedir ve Polat’ın ilerideki kariyer yolculuğuna da ilham kaynağı olmuştur.

EĞİTİM HAYATI

Polat’ın akademik serüveni, 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nden mezun olmasıyla başladı. Ardından mimarlık tarihi üzerine yüksek lisans eğitimine yönelen Polat, 2003 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi Yüksek Lisans programına kaydoldu.

Bu alandaki akademik gelişimini sürdüren Polat, 2008 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nde müzecilik üzerine hazırladığı tezle yüksek lisans eğitimini başarıyla tamamladı. Bu tezinde özellikle müzelerdeki küratöryel etkinliklere odaklandı. Aynı kurumda 2011-2015 yılları arasında misafir öğretim görevlisi olarak kültürel miras mevzuatı hakkında dersler verdi.

Eğitim yolculuğunu sürdürmeye kararlı olan Polat, 2009 yılında İstanbul Üniversitesi’nde başladığı doktora çalışmasında dinsel kültürel miras konusuna yoğunlaştı ve bu alandaki akademik araştırmalarına devam etmektedir.

MESLEKİ KARİYER VE GÖREVLERİ

Mahir Polat’ın kamu hizmetine adımı, 2005 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde görev almasıyla başladı. Buradaki kariyerini 2009 yılından itibaren Vakıf Uzmanı olarak sürdürdü. Kurum içindeki teknik ve idari çalışmaların yanı sıra, kültürel mirasın belgelenmesi ve korunması süreçlerinde etkin rol aldı.

2014 – 2016 yılları arasında Akaretler Atatürk Müzesi müdürlüğü, ardından da 2016 – 2019 döneminde Türk İnşaat ve Sanat Eserleri Müzesi müdürlüğü görevlerinde bulundu. Bu süreçte müze yönetimi, koleksiyon oluşturma, sergi düzenleme ve restorasyon gibi birçok kritik alanda aktif olarak görev aldı.

Mahir Polat'ın son görevi İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri görevleriydi.

AKADEMİK VE SİVİL TOPLUM KATKILARI

Mahir Polat’ın uzmanlık alanları arasında şu konular öne çıkar:

Tarihi çevre ve kültürel varlıkların korunması

Müzecilik ve küratörlük uygulamaları

Mimarlık tarihi

Toplumsal hafıza ve kültürel kimlik

Dinsel ve kültürel mirasın belgelenmesi

Bu çerçevede çeşitli akademik çalışmalarda ve projelerde yer alan Polat, aynı zamanda Tarih Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi, Europa Nostra Türkiye ağı katılımcısı ve Vakıf Uzmanları Derneği üyesi olarak da görev yapmaktadır.

MAHİR POLAT NEDEN TUTUKLANDI?

Mahir Polat, "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı.