Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Mahir Polat "mutlak butlan" kararının ardından soluğu Kılıçdaroğlu'nun evinde aldı!

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, kurultay davası sonrası yaptığı açıklamada, resmi yetkinin Kemal Kılıçdaroğlu ve 37. Kurultay’da seçilen yönetimde olduğunu savundu. Polat, “CHP siyaset üretecek, iktidar yürüyüşümüze devam edeceğiz” dedi.

Siyaset
  • 21.05.2026 19:35
  • Giriş: 21.05.2026 19:35
  • Güncelleme: 21.05.2026 19:48
Kaynak: Haber Merkezi
Mahir Polat "mutlak butlan" kararının ardından soluğu Kılıçdaroğlu'nun evinde aldı!
Fotoğraf: Depophotos
google-news BirGün'ü Google'da favori kaynak olarak tanımlayın. Tıkla ve anında ekle

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, CHP kurultay davasında Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ve Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına ilişkin mahkeme kararının ardından açıklamalarda bulundu.

Polat, Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde yaptığı açıkamada, "Karar yayınlandıktan sonra resmi hesap da yetkili kurul da Kemal Kılıçdaroğlu ve 37. Kurultay'da seçilmiş arkadaşlarımızdır" ifadelerini kullandı.

"İktidar yürüşümüze devam edeceğiz" ifadelerini kullanan Polat, "CHP siyaset üretecek. Bölgemizdeki sorunlara eğilen parti haline dönecektir. Hepimize hayırlı olsun. Sayın Kılıçdaroğlu'na vatandaşımız güvenmelidir" şeklinde konuştu.

Muhalefete kayyum: CHP hakkında mutlak butlan kararı!
Kılıçdaroğlundan mutlak butlan kararına ilişkin açıklama
Mutlak kararının ardından Özgür Özelden ilk mesaj: "Gül bahçesi vadetmiyorum"
Dervişoğlundan mutlak butlan kararına tepki: "Sonuna kadar karşıyız"
Mutlak butlan davasını açmıştı: Lütfü Savaştan açıklama
Akın Gürlekten "mutlak butlan" açıklaması: "Demokrasiye güveni pekiştiren bir karardır"
BirGün'e Abone Ol