Mahir Polat "mutlak butlan" kararının ardından soluğu Kılıçdaroğlu'nun evinde aldı!

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, CHP kurultay davasında Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ve Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına ilişkin mahkeme kararının ardından açıklamalarda bulundu.

Polat, Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde yaptığı açıkamada, "Karar yayınlandıktan sonra resmi hesap da yetkili kurul da Kemal Kılıçdaroğlu ve 37. Kurultay'da seçilmiş arkadaşlarımızdır" ifadelerini kullandı.

"İktidar yürüşümüze devam edeceğiz" ifadelerini kullanan Polat, "CHP siyaset üretecek. Bölgemizdeki sorunlara eğilen parti haline dönecektir. Hepimize hayırlı olsun. Sayın Kılıçdaroğlu'na vatandaşımız güvenmelidir" şeklinde konuştu.