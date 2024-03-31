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Mahir Polat: Okullarda elektrik kesintisi haberleri geliyor

CHP'nin Fatih Belediye Başkan adayı Mahir Polat, 2 puan önde olduklarını belirterek, "Fatih’te bazı okullarda elektrik kesintisi haberleri gelmeye başladı" ifadelerini kullandı.

Güncel
  • 31.03.2024 21:14
  • Giriş: 31.03.2024 21:14
  • Güncelleme: 31.03.2024 21:19
Kaynak: Haber Merkezi
Mahir Polat: Okullarda elektrik kesintisi haberleri geliyor

CHP'nin Fatih Belediye Başkan adayı Mahir Polat, seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fatih’te 96 sandığın açıldığını belirten Polat, "%12 sandık açılma oranları ile Fatih’te %46’ya %44 oranıyla 2 puan öndeyiz" dedi.

"Fatih’te bazı okullarda elektrik kesintisi haberleri gelmeye başladı" diyen Polat, "Bu konuda vatandaşlarımızı ve Yüksek Seçim Kurulu’nu duyarlı olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

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