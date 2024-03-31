Mahir Polat: Okullarda elektrik kesintisi haberleri geliyor

CHP'nin Fatih Belediye Başkan adayı Mahir Polat, 2 puan önde olduklarını belirterek, "Fatih’te bazı okullarda elektrik kesintisi haberleri gelmeye başladı" ifadelerini kullandı.

CHP'nin Fatih Belediye Başkan adayı Mahir Polat, seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fatih’te 96 sandığın açıldığını belirten Polat, "%12 sandık açılma oranları ile Fatih’te %46’ya %44 oranıyla 2 puan öndeyiz" dedi.

"Fatih’te bazı okullarda elektrik kesintisi haberleri gelmeye başladı" diyen Polat, "Bu konuda vatandaşlarımızı ve Yüksek Seçim Kurulu’nu duyarlı olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.