Mahir Polat'tan muhabirimiz İsmail Arı'ya mektup: Hakikatin savunucusu oldun

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, tutuklu muhabirimiz İsmail Arı'ya mektup gönderdi.

Mahir Polat, mektubunda, "Biliyorum ki sen her zaman en güçlü şekilde hakikatin savunucusı oldun. Her zaman sadece aklınla değil yüreğinle de doğruları yazdın, anlattın. Şimdi doğruyu savunmanın bedelini sana ödetmeye çalışıyorlar" dedi.

"Bir kardeşin olarak yanındayız" diyen Polat, "Buradayım, ihtiyacın olan ne varsa, elimden gelen her konuda yanındayım" ifadelerini kullandı.

Mahir Polat, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili kardeşim İsmail,

Yaşadıklarını üzüntüyle takip ediyorum, bayram günü insanı sevdiklerinden ayıracak kadar katılaşmış bir zamandan geçiyoruz maalesef.

Biliyorum ki sen her zaman en güçlü şekilde hakikatin savunucusı oldun. Her zaman sadece aklınla değil yüreğinle de doğruları yazdın, anlattın. Şimdi doğruyu savunmanın bedelini sana ödetmeye çalışıyorlar. Bu zor zamanları elbette aşacak bu ülke ama yediğinizi, içtiğimizi bize zehir etmeden başka çaresi kalmayanların zamanındayız.

İsmail hocam, bir kardeşin olarak yanındayız. Tüm arkadaşlarım çok çok selam gönderiyorlar. Şimdi Oktay ve Simay ile birlikte yazıyoruz sana.

Aklımız da yüreğimiz de seninle. Dilanur Hanım'la iletişimdeyiz.

Candan sevgilerimizle.

Buradayım, ihtiyacın olan ne varsa, elimden gelen her konuda yanındayım."