Mahir Polat, Tarihi Kentler Birliği genel sekreterliğine atandı

Geçtiğimiz hafta Tarihi Kentler Birliği başkanı seçilen Mansur Yavaş, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ı Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreterliğine atadı.

İstanbul’da geçtiğimiz hafta düzenlenen 2024 yılı 1. Olağan Meclis Toplantısı’nda Tarihi Kentler Birliği başkanı seçilen Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, İBB genel sekreter yardımcısı Mahir Polat’ı Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreterliği'ne atadı.

Sosyal medya platformu X'ten (Twitter) konuya ilişkin açıklama yapan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, "İBB Miras ile başlayan serüven Türkiye’nin dört bir yanından 462 belediyemizin üye olduğu Tarihi Kentler Birliği ile devam edecek" diye yazdı.

Polat şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Tarihi Kentler Birliği’nde yeni dönem başlıyor.

Bugün itibarıyla İBB’de sürdürdüğüm görevimin yanı sıra, Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreterliği görevine birlik başkanımız Sayın Mansur Yavaş tarafından atanmış olmanın onurunu yaşıyorum.

İBB Miras ile başlayan serüven Türkiye’nin dört bir yanından 462 belediyemizin üye olduğu Tarihi Kentler Birliği ile devam edecek. Bizi bu özel göreve layık gören Tarihi Kentler Birliği ve ABB Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’a ve desteğini her zaman yanımızda hissettiğimiz Türkiye Belediyeler Birliği ve İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na çok teşekkür ediyorum."

Türkiye Tarihi Kentler Birliği’nde yeni dönem başlıyor.



Bugün itibarıyla İBB’de sürdürdüğüm görevimin yanı sıra, Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreterliği görevine birlik başkanımız Sayın Mansur Yavaş tarafından atanmış olmanın onurunu yaşıyorum.



İBB Miras ile başlayan serüven… pic.twitter.com/BifGKMqEvf — Mahir Polat (@mhrpolat) June 14, 2024

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri sonrası Marmara Belediyeler Birliği ve Türkiye Belediyeler Birliği’nin ardından Tarihi Kentler Birliği’nin yönetimi de AKP’den CHP’ye geçmişti.