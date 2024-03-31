Mahir Polat: Yüzde 1 farkla gerideyiz, demokrasi mücadelesi sürüyor

CHP'nin Fatih Belediye Başkan adayı Mahir Polat, 2 puan önde olduklarını belirterek, "Fatih’te bazı okullarda elektrik kesintisi haberleri gelmeye başladı" ifadelerini kullandı. Polat, ilerleyen saatlerde yaptığı açıklama da sadece yüzde 1'lik farkla geride olduklarını bildirdi.

CHP'nin Fatih Belediye Başkan adayı Mahir Polat, seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fatih’te 96 sandığın açıldığını belirten Polat, "%12 sandık açılma oranları ile Fatih’te %46’ya %44 oranıyla 2 puan öndeyiz" dedi.

"Fatih’te bazı okullarda elektrik kesintisi haberleri gelmeye başladı" diyen Polat, "Bu konuda vatandaşlarımızı ve Yüksek Seçim Kurulu’nu duyarlı olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sevgili dostlar,



Fatih’te 96 sandığımız açıldı.



%12 sandık açılma oranları ile Fatih’te %46’ya %44 oranıyla 2 puan öndeyiz.



Buradan kamuoyuyla paylaşmak istiyorum: Fatih’te bazı okullarda elektrik kesintisi haberleri gelmeye başladı. Bu konuda vatandaşlarımızı ve Yüksek… pic.twitter.com/N8Rfvq3IWW — Mahir Polat (@mhrpolat) March 31, 2024

"DEMOKRASİ MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR"

İlerleyen saatlerde ilçedeki son duruma yönelik yeni bir açıklama yapan Polat, yalnızca yüzde 1 farkla geride olduklarını kaydetti. Polat, "Fatih’te demokrasi mücadelesi sürüyor, oylar geldikçe sizinle paylaşmaya devam edeceğiz" dedi.

Polat, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Seçim sonuçlarını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Açılan sandık sayısında %50’yi aştık; yani 406 sandık… Bizim oyumuz %45.56, rakibimizin oyu %46.60 seviyesinde. Sadece %1 farkla geriden geliyoruz. Bu da 981 oy anlamına geliyor. Fatih’te demokrasi mücadelesi sürüyor, oylar geldikçe sizinle paylaşmaya devam edeceğiz."