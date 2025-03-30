Mahir Polat’a ilişkin son durum: Avukatı Erdem'den açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınan, ardından tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat yoğun bakıma alındı.

Avukat Erkan Erdem, dün akşam saatlerinde hastaneye sevk edilen Polat'ın sağlık durumuna ilişkin Cumhuriyet'e konuştu.

Erdem, "Hastanede ilk olarak anjiyo kararı verildi ancak eski tetkikler incelenince şimdilik bundan vazgeçildi. Bu gece kardiyoloji yoğun bakım servisinde müşahede altında kalacak" dedi.

Gözaltı aşamasından itibaren yaşanabilecek sağlık sorunlarına ilişkin belgeleri sunduklarını ancak bir işlem yapılmadığını belirten Erdem, sözlerine şöyle devam etti:

"Mahir Bey'in salıverilmesi bakımından -suçlamaların içeriğinden bağımsız olarak-hukuki zemin en başından itibaren mevcuttu. Keşke bir hafta içinde bu iki sağlık tehlikesini hiç yaşamasaydık da bu durum en baştan görülebilseydi. Bu yanlıştan bir an önce dönülmesini bekliyoruz. Öte yandan toplumun her kesiminden Mahir Bey'e büyük bir destek var. Bu durum ona büyük moral oluyor. Kendisi bu konudaki minnettarlığını da kamuoyuyla paylaşmamı istedi."