Mahir Polat’ın avukatından açıklama: "Hipertansiyon nedeniyle kalp krizi ve beyin kanaması riski sürüyor"

Silivri Cezaevi'nden hastaneye sevk edilerek anjiyo yapılan ve taburcu olduktan sonra yeniden cezaevine gönderilen İBB Genel Sekreteri Mahir Polat'ın avukatı, müvekkilinin sağlık durumunun hâlâ risk altında olduğunu açıkladı.

Avukat Erkam Erdem şu açıklamada bulundu:

"Öncelikle tutuklandığı ilk günden başlayarak ve hastane süreçlerinde toplumun her kesiminden insanın kendisine verdiği destek dolayısıyla onur duyduğunu, bu durumun kendisine büyük bir moral kaynağı olduğunu ifade etti" diyen Erdem, şunları kaydetti:



"Bildiğiniz üzere Mahir beyin sağlık sorunlarına ilişkin raporları ifade ve sorgu aşamasında sunmuş ve -tutuklamanın şartlarının oluşmadığını belirtmekle birlikte- tatbiki gündeme gelecekse sağlık durumu nedeniyle adli kontrol uygulanmasını talep etmiştik ancak reddedilmişti.

Mahir beyin birçok rahatsızlığı bulunmakla birlikte cezaevi koşulları bakımından önem arz eden iki rahatsızlığı var; hipertansiyon ve kalp damarlarındaki tıkanıklıklar. Bu tıkanıklıklar nedeniyle 4 kez anjiyo oldu ve 6 stenti bulunuyor. 2 damarı da takip ediliyor.

[Doktorlardan aldığım bilgiye göre] Hipertansiyon kalp, beyin ve böbrekler üzerinde daimi olarak harabiyete neden oluyor. Kalp krizi ve beyin kanaması riskini ciddi şekilde gündeme getiriyor."

"YAVAŞ AKIM VE KILCAL DAMARLARDA PLAKLANMA VAR"

Erdem, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz hafta içinde Mahir bey ilki 18/12 ikincisi 24/11 (ölümcül düzeyde) iki kez yüksek tansiyon nedeniyle cezaevinde bulunan hastanenin yetersiz kalması sebebiyle yakın hastanelere sevk edildi. İkinci kez götürüldüğü Mehmet Akif Ersoy hastanesinde bu kez anjiyo yapıldı.

Mahir beyin tansiyonu ancak damar yolundan nitrat verilerek düşürüldü. Anjiyo yapıldı, anjiyoda mevcut tıkalı damarlar ve stentler kontrol edildi. Anjiyoda cezaevi koşulları bakımından önem arz eden iki tespit var: Yavaş akım ve kılcal damarlarda plaklanma.

Anjiyo sonrası yoğun bakım ünitesinde gözlem altında tutulduktan sonra kullandığı ilaçlara ek başka ilaçlar da verilerek taburcu edildi.

Mahir bey şu an cezaevinde kendisine verilen bu ek ilaçları kullanmaya devam ediyor ancak hipertansiyon devam ediyor. Her gün sabah ve akşam tansiyon ölçümleri yapılıyor. Dün yüksek tansiyonu düşürmek için yine dilaltı hapı alıp dinlenmek zorunda kaldı.

Hastaneden taburcu olduktan sonra yeniden hastaneye kaldırılmasını gerektirecek ölçüde tansiyonu yükselmiş ancak cezaevinden hastane sevkindeki zorluklar nedeniyle (yolun en az 1 saat olması, kelepçeli ve kapalı kasa araçla sevk) dayanılmaz olmadıkça sevk istemeyeceğini söyledi."