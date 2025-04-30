Mahir Polat’tan Emrah Şahan ve Gürkan Akgün için dayanışma çağrısı: Sefil sergan olmak reva mı bize?

19 Mart'taki İBB operasyonunda gözaltına alınıp tutuklanan, sağlık sorunları nedeniyle ev hapsine çıkarılan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, cezaevindeki tutuklu arkadaşları Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün için dayanışma mesajı paylaştı.

Gözaltı sürecinde nezarethanede tek başına kaldığı dört günü anlatan Polat, o anlarda Emrah Şahan’ın söylediği türkülerle yalnızlığını unuttuğunu belirtti.

Polat, paylaşımında, “İlk gün ayrı ayrı alındığımız için hiç bilmediğim bir yerde Emrah’ın ve arkadaşlarımın nerede olduğunu bir türlü öğrenemeden tek başına nezarette buldum kendimi. Gözümü kapatıp, içime daldığım o haldeyken rüzgar gibi bir türkü sesi tüm koridorlarda ve nezaretlerde esmeye, tatlı bir yel gibi bana ve tüm kolluk görevlilerin gönüllerine değmeye başladı” ifadelerine yer verdi.

“DUVARLAR MUHABBETE MANİ Mİ?”

Paylaşımında bir çağrıda da bulunan Polat, Emrah Şahan ve Gürkan Akgün’ün sosyal medya hesaplarının takip edilmesini istedi. “Şimdi aklımda her an onun ve tüm arkadaşların karanlıkta ve sessizlikte kaldığı var. Onu orada yalnız bırakmayalım” diyen Polat, “Benim sizden varsa bir dilek hakkım Emrah’ın ve Gürkan’ın hesaplarını takip etmenizi, hatırınız kimde varsa onlardan da takip etmesini rica etmenizi gönülden diliyorum” çağrısını yaptı.

“HEPİNİZ BİR TÜRKÜ GÖNDERİN NE GÜZEL OLUR”

Polat, paylaşımını Erzincanlı ozan Davut Sulari’den bir dizeyle sonlandırdı. “Emrah Çayırlılıdır, ben de ona Erzincan’ın bir derin sesinden Davut Sulari’den sevgi ile bu türküyü gönderiyorum” diyen Polat, herkesi bu dayanışmaya katılmaya davet etti:

“Aradan kalktı mı hürmetle hatır

Gelen günler geçen günü aratır

Mazlum Davut Sulari’yi ağlatır

Sefil sergan olmak reva mı bize…”