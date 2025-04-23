Mahir Polat’tan Gazhane mesajı: "Tam bunu anlatmaya çalışıyordum"

İstanbul, Silivri açıklarında en büyüğü 6,2 olmak üzere art arda çok sayıda deprem oldu. Deprem sonrası büyük korku yaşayan vatandaşlar kendilerini parklara, sokaklara ve deprem toplanma alanlarına attı. İstanbul'daki dikkat çeken bir sığınma alanı ise Müze Gazhane oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sosyal medya hesabından, İstanbul'daki depremin ardından Gazhane'de toplanan yurttaşların görüntüleriyle birlikte şunları paylaştı:

Tam bunun anlatmaya çalışıyordum.



Tarihi eserler ve bahçeler kimsenin malı değil, tüm İstanbullularındır, hepimizindir.



Hepimizin bahçesi Kadıköy Gazhane’de deprem sonrası toplanan, kendi kararlarıyla burayı deprem toplanma alanına çeviren mahalleli dostlarımıza çok… pic.twitter.com/P3BQmPSthl — Dr. Mahir Polat (@mhrpolat) April 23, 2025

"TARİHİ ESERLER KİMSENİN MALI DEĞİLDİR"

"Tam bunu anlatmaya çalışıyordum. Tarihi eserler ve bahçeler kimsenin malı değil, tüm İstanbullularındır, hepimizindir. Hepimizin bahçesi Kadıköy Gazhane’de deprem sonrası toplanan, kendi kararlarıyla burayı deprem toplanma alanına çeviren mahalleli dostlarımıza çok sevgilerimi gönderiyorum. Restore ettiğimiz tüm tarihi eserler, tüm kamusal alanlar iyi günde de kötü günde de İstanbulluların bahçesidir. Hepimize çok çok geçmiş olsun."