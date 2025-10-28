Mahir Polat’tan Sındırgı depremi paylaşımı: “Tüm ülke olarak bunu bir röntgen gibi düşünmeliyiz"
Mahir Polat, sosyal medya hesabından Sındırgı depremiyle ilgili yaptığı paylaşımda geçmiş olsun dileğinde bulunurken, “Tüm ülke olarak bunu bir röntgen gibi düşünmeliyiz” dedi.
Ev hapsindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, X sosyal medya platformu hesabından Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gerçekleşen ve İstanbul dahil birçok ilde hissedilen depremle ilgili paylaşım yaptı.
Polat, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Deprem bölgesinde olmamanıza rağmen, hangi ilde olursanız olun depremi etkili bir şekilde hissetiyseniz bu çok hayati, önemli bir sinyaldir.”
Tüm ülke olarak bunu bir röntgen gibi düşünmeliyiz.— Dr. Mahir Polat (@mhrpolat) October 27, 2025
