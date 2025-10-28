Mahir Polat’tan Sındırgı depremi paylaşımı: “Tüm ülke olarak bunu bir röntgen gibi düşünmeliyiz"

Ev hapsindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, X sosyal medya platformu hesabından Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gerçekleşen ve İstanbul dahil birçok ilde hissedilen depremle ilgili paylaşım yaptı.

Polat, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Deprem bölgesinde olmamanıza rağmen, hangi ilde olursanız olun depremi etkili bir şekilde hissetiyseniz bu çok hayati, önemli bir sinyaldir.”