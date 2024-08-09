Mahir Polat’tan üstü kapalı mesaj: Kariyerizm zehirdir
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İmamoğlu sonrası İBB başkanlığı için üstü kapalı mesaj veren Mahir Polat, "Siyasi kariyerizm zehirdir" dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Ekrem İmamoğlu'ndan sonra İBB Başkanlığı adaylığı için başlayan tartışmalara yönelik üstü kapalı bir mesaj verdi.
X hesabından tweet atan ve sabilteyen Polat, "Siyasi kariyerizm zehirdir" dedi.
İsim verneden "Sol siyasette kariyerizm olmaz, dert arkadaşı olunur, sıra neferi olunur" diyen Polat'ın paylaşımı şöyle:
Siyasi kariyerizm zehirdir.— Mahir Polat (@mhrpolat) August 9, 2024
Kariyerizm planına düşenler memleketin ve toplumun dertlerine sırtını döner, ülkenin içinde bulunduğu kaosu unutup kendi hesaplarına dönerler.
Sol siyasette kariyerizm olmaz, dert arkadaşı olunur, sıra neferi olunur, eksiği tamam etmek için halka…