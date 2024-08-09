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Mahir Polat’tan üstü kapalı mesaj: Kariyerizm zehirdir

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İmamoğlu sonrası İBB başkanlığı için üstü kapalı mesaj veren Mahir Polat, "Siyasi kariyerizm zehirdir" dedi.

Güncel
  • 09.08.2024 12:15
  • Giriş: 09.08.2024 12:15
  • Güncelleme: 09.08.2024 12:23
Kaynak: Haber Merkezi
Mahir Polat’tan üstü kapalı mesaj: Kariyerizm zehirdir

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Ekrem İmamoğlu'ndan sonra İBB Başkanlığı adaylığı için başlayan tartışmalara yönelik üstü kapalı bir mesaj verdi.

X hesabından tweet atan ve sabilteyen Polat, "Siyasi kariyerizm zehirdir" dedi.

İsim verneden "Sol siyasette kariyerizm olmaz, dert arkadaşı olunur, sıra neferi olunur" diyen Polat'ın paylaşımı şöyle:

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