Mahir Ünsal Eriş'in hazırladığı Kelimeli Ajanda 2026 çıktı

Öykü ve romanlarıyla tanınan yazar, çevirmen ve araştırmacı Mahir Ünsal Eriş’in hazırladığı Kelimeli Ajanda 2026, Ağaçkakan Yayınları'ndan çıktı. Ajandada her ay farklı bir sanat dalı ele alınırken her gün farklı bir kelimenin anlamı, renkli çizimlerle birlikte yer alıyor.

Yazar, çevirmen ve araştırmacı Mahir Ünsal Eriş, geçtiğimiz yıl hazırladığı Kelimeli Ajanda’yı 2026 için güncelledi. Her ay farklı bir sanat dalını ele alan Eriş, yılın 365 günü için 365 kelimenin kökenini, hikâyesini ve günümüze kadarki yolculuğunu okurla buluşturuyor. Ağaçkakan Yayınları’ndan çıkan bu ajandada konsepte uygun çizimler de yer alıyor. Eriş, daha önce de çocuk ve gençler için gündelik hayatta kullanılan 30 kelimenin kökenini anlattığı 30 Şahane Kelime adlı bir kitap hazırlamıştı.

Eriş, ajandanın takdim yazısında şöyle diyor:

"İnsan kelimelere düşkündür. İnkâr edilebilir mi? Kelimeyle düşünür, kelimeyle konuşur ve kelimeyle dinleyip anlarız. Bir kelimenin hikâyesini dinlemek, onun geçtiği yolları, atlattığı maceraları dinlemek her zaman keyif vericidir. 2025'in Kelimeli Ajanda'sından farklı olarak bu yıl her ay için bir başka sanat dalını konu başlığı seçtik. Ben o dallara dair kelimeler seçtim, onları günlere paylaştırıp tek tek açıkladım. Çok güzel desenlerle bezedik ve benim ısrarım üzerine, en sevdiğim renkte tasarladık, şimdi artık başka insanların hikâyelerini biriktirmek üzere bizden çıkıyor. Temennimiz, bu yıl ajandayı hep mutlulukla ve neşeyle doldurmanızdır."

Geçtiğimiz hafta ön siparişe açılan ajandanın sosyal medya hesabında ajanda içeriğinden paylaşımlar yapılıyor.