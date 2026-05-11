Mahiroğlu, Halk TV'deki ayrılıkların ardından açıklamalarda bulundu

Son günlerde yaşanan istifalar sonrası yaptığı sosyal medya paylaşımı tartışma yaratan Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, kanalda katıldığı canlı yayında yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Mahiroğlu, "Soğukkanlılığımı koruyamadım, ben de bir insanım. Hata yaptım" derken ayrılan gazetecilerin başka kanallarla anlaştığına yönelik de ifadeler kullandı.

Sinem Fıstıkoğlu ile Sansürsüz programına konuk olan Cafer Mahiroğlu, canlı yayında söz konusu paylaşımı nedeniyle özür dileyerek yaşananları anlattı.

"Ben de duygusalım, ben de bir insanım. Neden tepki gösterme hakkım elimden alınıyor" diyen Mahiroğlu, "Ben bile kendime şaşırdım. Ben bu kadar kötü bir patron muyum. Çalışanlarım değil, yoldaşlarım bunlar benim. Hepsinin omzuna dokunmuşumdur" diye konuştu. Mahiroğlu, "Şimdi öncelikle ben şunu söylemek istiyorum. Evet, bu arkadaşlarımızın ayrılıklarına gelmeden önce yani sorunların içeriğini konuşmadan önce, öncelikle ben bir insanım, sonuçta duygusal bir hezeyan yaşadım ve o linç kampanyasında belki de hiç göstermemem, soğukkanlı olmam gereken bir durumda bir Tweet paylaştım. Bunun içeriği hakkında hiç girmeden öncelikle bundan dolayı bir hata yaptığımı ve özür dilediğimi söylemek istiyorum. Çünkü şundan dolayı söylüyorum, bütün paydaşlarımdan özür diliyorum" dedi.

Kanaldaki ücret adaletsizliği tartışmalarına değinen Mahiroğlu, Halk TV'nin bulunduğu ekonomik yapı içerisinde gelir - gider dengesini tutturmaya çalıştığını, tutturamadığını ve cebinden para koyduğunu söyledi. Mahiroğlu, "Ben İngiltere'de kazandıklarımla burada risk alıyorum. Ben ülkeme gelemiyorum" dedi.

Mahiroğlu, "Arkadaşlarımız yok pahasına çalışmıyorlardı. Eğer bu arkadaşlarımız 'bizden kes ekran arkasındaki arkadaşlarımıza ver' dedilerse ben duymadım" derken, "Bir anda nasıl bir tsunamiye dönüştü anlamadım. Halk TV'yi yıkalım, elinize ne geçecek? Ben Halk TV'den para kazanmıyorum ki" ifadelerini kullandı.

"Halk TV'yi bu kadar yıpratmanın nasıl bir anlamı olabilir" diyen Mahiroğlu, ayrılan gazeteciler için "Gitmenin de bir üslubu vardır. Bugünden yarına iş bırakılır mı? Benim açımdan sorun yok ama bu halka saygısızlıktır" ifadelerini kullandı.

Mahiroğlu, "Bugün mü oldu bu ekonomik adalet dengesizliği, bugün mü ortaya çıktı?" diye sordu. Mahiroğlu, ayrılan gazetecilerin kendisine ulaşmadığını ifade ederken "6 kişinin bir anda gitmesi nasıl izah edilebilir? Bir günde hadi ben gidiyorum demek halka saygısızlıktır" ifadelerini kullandı.

Kimsenin hakkını yemediğini ifade eden Mahiroğlu, "Beni niye 'emek sömürücüsü' gibi lanse diyorsunuz Halk TV'yi de kapatın, elinize ne geçecek" diye konuştu.

Ayrılan gazetecilerin başka televizyon kanalıyla anlaştığına dair duyumu olduğunu belirten Mahiroğlu, "Ana haber, öğlen kuşağı için anlaşılmış. Çok doğal, benden helallik almak zorunda değiller. Tabii ki başka yere gidip çalışacaklar. Ama keşke birdenbire gitmeselerdi" dedi.

NE OLMUŞTU?

Seda Selek, 30 Nisan'da Halk TV'den ayrıldığını açıklamıştı. Yıllardır sunduğu 'Neden-Sonuç' programı yayınının sonunda kanaldan ayrılma kararını duyuran Selek, "Bilin ki son derece haklı gerekçelerim var" demişti.

Ardından 8 Mayıs'ta ise Sorel Dağıstanlı, kanaldan ayrıldığını, "5 yıldır görev yaptığım Halk TV’den ayrılmış bulunmaktayım. Nedeni, bir süre önce arkadaşım Seda Selek'in ayrılığı ile ilgili yaptığım sosyal medya paylaşımı" ifadeleriyle duyurmuştu.

Seda Selek, Dağıstanlı'nın sosyal medya paylaşımını alıntılayarak, kanaldan ayrılma nedenini şu ifadelerle açıklamıştı:

"Herkes ayrılık gerekçelerimi merak etmiş, anlıyorum. Niyetim kendimi özne, yaşadıklarımı da, ülkenin bu kadar ciddi sorunları varken burada kriz haline getirmek değildi. O nedenle yayında "kendime göre haklı gerekçelerim var' demekle yetindim. Madem merak ediliyor ve gazetecilerin dayanışmasının bile yer yer önüne koyuluyor, o halde iki satır yazayım; Halk TV benim ikinci evimdi. Orada dostlarımı bıraktım, izleyicilerimi bıraktım. 25 yıldır emek verdiğim, severek yaptığım mesleğime, gelecekte ne olacağını bilmeden ara vermiş oldum. İstifamın sebebi sadece Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu'nun yönetim anlayışıdır. Bu anlayışın yol açtığı adaletsizlik ve nobranlıktır. Gazeteciliğin değersizleştirilmesidir. Bu mesleğin bilinmemesi ve ısrarla doğasına aykırı tutum ve davranışlardır. Tekrar tekrar söylüyorum, bütün bunlara rağmen işini yapmaya çalışan emekçi arkadaşlarımız ve yöneticilerimizin gayreti, iyi niyetli çabaları bunca zaman dayanmama vesile olmuştur. Halk TV'yi var eden onlardır. Fakat dostum Sorel Dağıstanlı'nın bana destek olduğu için ekrandan uzaklaştırılması işleri başka bir boyuta getirdi. Artık açık açık yazma, dayananışma vaktidir!"

9 Mayıs'ta ise Buket Güler Ozan kanaldan ayrıldığını, şu sözlerle duyurdu: "Yaşananların ardından benim de sizlerle paylaşmak istediklerim var. Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim, Halk TV ile yollarımı ayırma kararımı bugün yöneticilerime ilettim. Yıllarca editöryal bağımsızlığımıza gölge düşürmeden çalışmamızı sağlayan yöneticilerimize ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bu süreçte; ayrılan ya da kalan, mesleğimizin haysiyetini her koşulda koruyan tüm meslektaşlarımla dayanışma içindeyim. Yaşasın hakikat, yaşasın gazetecilik!"

Gözde Şeker ise dün akşamki (10 Mayıs) yayınında, "Yarın benim Halk TV’deki son yayınım olacak" diyerek veda etti. Ancak Şeker, bugün sosyal medya paylaşımında "Halk TV’den ayrıldım. Aslında dün duyurduğum gibi yayında vedalaşmayı istiyordum. Ama mümkün olmadı. Yayına çıkamayacağımı tesadüfen öğrendiğim gibi, seyirciyle vedalaşma konusundaki ısrarım da karşılık bulmadı. Ne yapalım, böyle oldu…" dedi.