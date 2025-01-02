Mahiroğlu'ndan Flash Haber açıklaması: Hukuk çizgisine gelmiş olmaları sevindirici

Geçtiğimiz günlerde ödeme yapılmasına rağmen kanalın hisselerinin devredilmediğini ve paranın iadesinin de yapılmadığını duyuran Halk TV'nin sahibi iş insanı Cafer Mahiroğlu, sosyal medya hesabından Flash Haber’i satın alma süreciyle ilgili yeni açıklama yaptı. Mahiroğlu, konunun kamuoyunda büyük yankı uyandırmasından sonra ön ödemenin geri alındığını duyurdu.

X hesabından açıklama yapan Mahiroğlu, şunları kaydetti:

"Kamuoyuna teşekkür,

Flash haberle ilgili duyuruma göstermiş olduğunuz ilgi ve destekten dolayı teşekkürlerimi sunarım.

Konunun kamuoyunda büyük yankı uyandırmasından sonra ön ödememizi geri aldık.

Flash Haber Yönetim Kurulu adına bizimle görüşmeleri yürüten Asutay Bey ve paydaşlarının sonuç olarak hukuk çizgisine gelmiş olması sevindiricidir.

Mülkiyet hakkı kutsaldır. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir, kurallar işler. Hiç kimsenin kurumların arkasına saklanarak ya da onların ismini kullanarak şahsi çıkarlarını yürütmesi söz konusu olamaz.

Özgür basın çok değerlidir ve demokrasi için vazgeçilmezdir.

Halk TV ailesinin daha da güçlenmesi belli ki büyük bir endişe konusu.

Flash Haber’in yeni yayın çizgisinin ne olacağını bilmemekle birlikte yeni sahipliğine başarılar dileriz."

Kamuoyuna teşekkür,



Flash haberle ilgili duyuruma göstermiş olduğunuz ilgi ve destekten dolayı teşekkürlerimi sunarım.



Konunun kamuoyunda büyük yankı uyandırmasından sonra ön ödememizi geri aldık.



Flash Haber Yönetim Kurulu adına bizimle görüşmeleri yürüten Asutay Bey ve… — Cafer Mahiroglu (@cafermahiroglu) January 2, 2025

NE OLMUŞTU?

25 Kasım 2024'te Flash Haber’in Halk TV bünyesine katıldığını duyuran Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu, geçtiğimi günlerde, ödeme yapılmasına rağmen kanalın hisselerinin devredilmediğini açıklamıştı. Hisse devri ya da para iadesinin yapılmasını isteyen Mahiroğlu, "Flash Haber Yönetim Kurulu Başkanı’nı, telefonda anlattığı inanılması güç iddiaların arkasına saklanmak yerine para iadesi ya da hisse devrini acilen yapmaya çağırıyoruz" demişti.