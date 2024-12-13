Mahkeme 460 gündür firari olan sanıklar için yine kırmızı bülten çıkarmadı!

Deprem felaketinde 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı’nın davasında beşinci duruşması görüldü.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi bugün görülen duruşmada, tutuklu sanık Ertan Danacı’nın tutuklunun halinin devamına karar verildi.

Haklarında “olası kastla kasten öldürme ve yaralama” suçlarından 876 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenen ve 460 gündür de firari olan Kervan Pastanesi’nin sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel için kırmızı bülten çıkarılması talebi ise reddedildi.

Mahkeme yine yakalama emrinin akıbetinin sorulmasına karar verdi.

Davanın altıncı duruşması 4 Nisan 2025'te görülecek.

460 GÜNDÜR YAKLANMIYORLAR

Maraş’ın Onikişubat ilçesindeki 10 katlı Ezgi Apartmanı, 6 Şubat günü saat 04.17’de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkıldı. Sadece apartman görevlisi Mulla Kenger ile oğlu Mesut Kenger’in sağ olarak kurtulduğu binada 35 kişi hayatını kaybetti.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda, binayı inşa eden müteahhit ve tadilat yapan Kervan Pastanesi’nin yıkımda asli kusurlu oldukları belirtildi.

KTÜ’nün raporu üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Kervan Pastanesi’nin sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel’in, mevcutlu olarak savcılığa getirilmesi talimatı verdi.

Ancak haklarında “olası kastla kasten öldürme ve yaralama” suçlarından 876 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenen Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel’i kayıtlı adreslerinde bulamadı. 460 ündür firari olan sanıkların avukatlığını Prof. Dr. Ersan Şen’in üstlenmesi ise tepki çekmişti.

DEVLETE DONDURMA SATTILAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 30 Nisan 2024’te firari sanıklar Kervancıoğlu ve Pekel’in sahibi olduğu “Alpedo Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nden” 40 bin adet yarım yağlı Maraş dondurması satın almıştı. Doğrudan temin usulüyle yapılan alımla Alpedo Şirketi’ne kurumun kasasından tam 460 bin TL ödendi.