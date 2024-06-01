Mahkeme, "Adnan Polat değil, mahalleli haklı" dedi

İstanbul Levent Mahallesi’nde yaşayan 73 yurttaş, Adnan Polat’a karşı bir önemli kazanım daha elde etti. Beşiktaş Belediyesi ile Polat’ın şirketi, inşaat projesi için yurttaşların başvurusuyla alınan yürütmeyi durdurma kararına itiraz etti. Mahkeme yine yurttaşları haklı bularak itirazı reddetti.

İstanbul Beşiktaş’a bağlı Levent Mahallesi’nde yaşayana yurttaşlar, Adnan Polat ile Beşiktaş Belediyesi’ne karşı ikinci hukuk zaferini de kazandı. “İmar rantına” karşı mücadele eden 73 yurttaşın açtığı davada mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş Belediyesi ile Adnan Polat’ın şirketinin yaptığı itiraz da reddedildi.

Yurttaşların tepki gösterdiği inşaat için Beşiktaş Belediyesi tarafından 29 Aralık 2022 tarihinde ruhsat verildi. Rönesans Fuarcılık Şirketi’ne ait olan arsa üzerine Galatasaray Spor Kulübü'nün eski Başkanı Adnan Polat’ın şirketi tarafından lüks konut projesi inşaatına başlandı.

İstanbul İdare Mahkemesi’ne dava açan yurttaşlar ise inşaat ruhsatının iptal edilmesini talep etmişti. Yurttaşlar, inşaat projesinin, Boğaziçi Sit Alanı Etkilenme Bölgesi sınırları içinde kaldığını ve imar planına aykırı olduğunu vurguladı. Boğaziçi Kanunu’na ve yönetmeliklere aykırı olduğu ifade edilen ve binanın 9 bodrum kat, zemin kat ile 14 normal kattan oluşacağı belirtildi.

“Şirkete özel imar ayrıcalığı sağlandığını” vurgulayan yurttaşlar, dava dilekçesinde “İptali istenen yapı ruhsatı ile dava dışı şirket inşaata başlamış olup, faaliyete devam ettiğinden, davacılar yönünden telafisi imkânsız zararlara sebebiyet verileceği de açıktır. Nitekim bu zarar daha şimdiden kendini göstermiş dava dışı parsel maliki şimdiden Altzeren Sokak ve Ülgen Sokağı’nın bir kısmını işgal ederek, davacıların çevre sakinlerinin otopark olarak kullandıkları park cepleri bu işgal sebebiyle kullanılamaz hale gelmiştir. Parsel maliki bu dilekçenin yazıldığı saatlerde dahi parseli taşacak şekilde, sokağı işgal etmeye devam ederek sunta duvarlar yükseltmektedir” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, yurttaşlar dava dilekçesinde, projenin telafisi imkânsız zararlara sebebiyet vereceğinin de altını çizdi. Beşiktaş Belediyesi davanın reddini isterken mahkeme 24 Nisan’da karar verdi. Kararda, dava konusu işlemlerin hukuka aykırı olduğu vurgulanarak yürütülmeyi durdurma kararı verildi.

Ardından Beşiktaş Belediyesi ile Adnan Polat’ın şirketi, yürütmeyi durdurma kararına itiraz etti. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, 23 Mayıs’ta oy birliğiyle itirazın reddine karar verdi.