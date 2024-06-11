Mahkeme AFAD’daki sürgünü durdurdu

AFAD’da arama kurtarma teknisyeni olarak görev yapan KESK Yapı Yol Sen Genel Örgütlenme Sekteri Erbil Karakoç’un Şırnak’a sürülmesine ilişkin kararı mahkeme durdurdu. AFAD İstanbul İstanbul İl Müdürlüğü’nde görev yapan iş yeri temsilcisi Hamdi Akgün’e ilişkin ise henüz karar çıkmadı.

HABER MERKEZİ

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) İstanbul İl Müdürlüğü’nde çalışan KESK’e bağlı Yapı-Yol Sendikası üyesi 2 sendika temsilcisi, AFAD’ın çeşitli uygulamalarını eleştirdikleri ve çalışma koşullarındaki olumsuzlukları dile getirdikleri için Şırnak’a sürgün edildi.



Sendika geçen günlerde AFAD’ın İstanbul şubesi önünde konuya ilişkin bir basın açıklaması yaptı. Söz konusu kararın hukuka aykırı olduğuna vurgu yapılan açıklamada şunları kaydedildi:

“Bir yıl önce deprem bölgesine ulaştırılması için AFAD’a teslim dilen yardım kolilerinin ivedilikle deprem bölgesine gönderilmesi gerekirken gönderilmeyerek İstanbul AFAD İl Müdürlüğü’nün Yeşilköy’de bulunan yerleşkesinde tutulduğuna ilişkin haber 16 Şubat tarihinde ulusal basında yer aldı. İlgili haberde yardım kolilerin istiflendiğine ilişkin video ve görsellerde mevcuttu. Normal şartlarda böyle bir haberin basına yansımasından sonra yapılması gereken nedir? AFAD Başkanlığı‘nın ve İstanbul İl Müdürlüğü’nün somut kanıtlarla basında yer bulan bu haber sonrasında iddiaları araştırması ve kamuoyunu da bilgilendirerek süreci takip etmesidir. Ancak ne yazıktır ki süreç bu şekilde işlememiştir.”



Karakoç ve Akgün yürütmenin durdurulması ve kararın iptali için mahkemeye de başvurdu.



İtirazları değerlendiren İstanbul 12. İdari Mahkemesi, yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kararda AFAD’dan bazı belgelerin isteneceği ve ardından son kararın verileceği belirtildi.