Mahkeme AKP’liye ‘sen kaçarsın’ dedi

Deprem davasında tutuklu yargılanan AKP’li Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak’ın tahliye talebi daha önce kaçtığı için reddedildi.

Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Antep’in Nurdağı ilçesi Başpınar Mahallesi’nde bulunan Kavak Apartmanı yıkıldı. İlk üç katının üzerine çöken apartmanda 26 kişi yaşamını yitirdi. İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırladığı iddianamede dönemin AKP’li Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, Mustafa Türkmen, Serdar Çelebi Köse, Fatma Doğan, Mine Seçkin Sever ve Ömer Faruk Özkaplan hakkında, “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep etmişti.

İslahiye Ağır Ceza Mahkemesi’nde 9 Ekim 2024 tarihinde görülen sekizinci duruşmada, AKP’li Ökkeş Kavak tahliye talebinde bulundu.

BİR AY BOYUNCA KAÇTI

Ancak mahkeme AKP’li Kavak’ın daha önce kaçtığını hatırlattı. Mahkeme kararında, “Soruşturma ve kovuşturma aşamasında tüm delillerin toplanmamış olması, müşteki ve ölen sayısı, delillerin toplanma aşamasında olması... Ökkeş Kavak Gaziantep 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 2 Şubat 2024 tarihince tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmasına rağmen duruşmadan iki gün önce olan 4 Mart 2024 tarihinde teslim oldu’’ denildi.

Ökkeş Kavak

Kararda Kavak’a yönelik ifadeler de yer aldı: “Sanık Ökkeş Kavak yakalanamadığı sürede, kayıtlarda bulunmayan adreslerde bulunduğunu beyan etti. Çıkartılan yakalama emri teslim olana kadar infaz edilememiş olması nedeniyle kaçma şüphesini uyandıran somut olgular bulunuyor. Kaçma şüphesinin henüz giderilememiş olması, üzerine atılı suçla ilgili olarak suç şüphesinin varlığı ve halen devam etmesi, hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının yetersiz kalacağı, atılı suçun vasıf ve mahiyeti dikkate alındığında tutuklama tedbirinin ölçülü ve gerekli oluşu nedeniyle Ökkeş Kavak’ın tutuklunun halinin devamına karar verildi.”

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20 AYDIR DOSYA İLERLEMİYOR

Depremzede Döne Kaya “Adalet Nöbeti”ne Hatay Adliyesi önünde devam etti. Kaya, 65 kişinin yaşamını yitirdiği Fuat Koku Sitesi soruşturmasında üç savcının değiştiğini, bir ilerleme olmadığını söyledi.

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EN FAZLA ZEMİN KAYMASI MARAŞ’TA OLDU

6 şubat depremlerinin ardından bölgedeki zemin kaymaları Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı yeni haritalara yansıdı. Yapılan ölçümlerde en fazla zemin kayması 4,6 metre ile Maraş'ın Ekinözü ilçesinde, 2,5 metre ile Hatay'da tespit edildi.

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9 KAMU GÖREVLİSİNE SORUŞTURMA

Adana Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi, 6 Şubat depremlerinde yıkılması sonucu 56 kişinin yaşamını yitirdiği Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'ndeki Nilüfer Apartmanı ile ilgili 9 belediye görevlisi hakkında soruşturma izni vermeyen Hatay Valiliği'nin kararını iptal ederek soruşturma izni verdi. Nilüfer Apartmanı'nda yaşamını yitirenlerin avukatlarından Naim Eminoğlu şunları söyledi:

“Kamu görevlileri hakkında Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma işlemlerine kaldığı yerden devam edilecek ve haklarında bir iddianame hazırlanacak. Bu iddianamenin verilen bu karardan sonra bir an evvel hazırlanması ve kamu görevlileri hakkında yargılamanın başlaması gerekiyor. Nilüfer Apartmanı davasında tüm sorumlular yargılanana ve ceza alana kadar depremzede ailelerle birlikte adalet mücadelesi vermeye devam edeceğiz.”

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TUTUKLU OLDUĞU İÇİN MAĞDURMUŞ!

Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde 12 kişinin yaşamını yitirdiği Burak Yapı Sitesi'nin üçüncü duruşmasında tutuklu yapı denetim yetkilileri, kusurlarının olmadığını öne sürdü. Yapı denetim yetkilisi ‘‘Tutuklu oluşum benim ve ailemin mağduriyetine yol açmaktadır’’ dedi. Mahkeme heyeti, iki sanığın tutukluluk halinin devamına ve bilirkişi raporunun beklenilmesine karar vererek duruşmayı 22 Ocak 2025 tarihine erteledi.