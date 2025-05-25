Mahkeme, arazi oyununa izin vermedi

TOKİ, Kanal İstanbul Projesi’nin çevresinde kaçak inşaatlarına hızla devam ederken mahkeme önemli bir karar verdi.

AKP’li Başakşehir Belediyesi, Kanal İstanbul Projesi’ne komşu Şahintepe Mahallesi ile Ziya Gökalp Mahallesi’nde yer alan arazilerdeki hisselerini satmaya ve bazı hisseleri de satın almaya karar verdi.

CHP grubunun itirazına rağmen belediye hisselerinin satışı veya bazı hisselerin satın alınmadı için Başakşehir Belediye Meclisi’nden yetki de alındı.

CHP grubu oy çokluğuyla alınan kararı yargıya taşıdı. İstanbul 14. İdare Mahkemesi 9 Mayıs 2025’te Belediye Meclis kararı için yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Mahkeme heyetinin oy birliğiyle aldığı karara dair açıklama yapan CHP Başakşehir İlçe Başkanı Beyzade Kayabaşı, “Şahintepe Mahallesi’nde yer alan taşınmazların yalnızca ada numaralarının belirtildiği, parsel numaralarının ise belirli olmadığı, satın alınacak ya da satışı yapılacak olan taşınmazların hangi taşınmazlar olduğu, parsel yüz ölçümlerinin ne kadar olduğu ve parsellerdeki belediye hisselerinin ne kadar olduğu hususlarında herhangi bir belirleme bulunmadığı gibi gerekçelerle mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Ayrıca mahkeme, Meclis kararının birçok noktada belirsizlik içerdiğini ve kararda hukuka uyarlık bulunmadığını da vurguladı” dedi.