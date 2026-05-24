Mahkeme ‘basit’ dedi

Kadına yönelik cinsel saldırı davalarında adaletin seyrini belirleyen, “suç vasfının tayini” Muğla’daki istismar davasıyla bir kez daha gündeme geldi.

Muğla’daki istismar davasında gerekçeli kararını açıklayan mahkeme, sanığa ‘nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs’ yerine ‘basit cinsel saldırı’ suçundan ceza vermesini, sanığın nitelikli cinsel saldırı kastıyla hareket ettiğine dair ‘şüphe barındırmayan, kesin ve objektif delil bulunmadığı’ gerekçesine dayandırdı.

RAPORLAR ORTADA

22 yaşındaki E.S. adlı kadın, 16 Nisan 2025’te Menteşe ilçesindeki bir eğlence mekânına gitti. E.S., mekânda çalışan İ.İ.’nin cinsel saldırısına maruz bırakıldı. Olayın ardından E.S. şikâyetçi oldu ve başlatılan soruşturma kapsamında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 25 Ekim 2025’te iddianame hazırlandı. İddianamede de yer alan Adli Tıp Kurumu (ATK) raporunda da kadının beyanıyla, yaşadığı saldırının uyumlu olduğu ifade edildi.

Muğla Adalet Sarayı’nda geçen ay görülen karar duruşmasında Mahkeme heyeti, İ.İ. hakkında basit cinsel saldırı suçundan 5 sene hapis cezası hükmetti. Mahkeme, sanığın yargılama sürecindeki davranışlarından ötürü de takdiri indirim uyguladı ve cezayı 4 sene 2 aya düşürdü. Sanık hakkında tutuklama kararı da uygulanmadı.

OBJEKTİF DELİL YOKMUŞ

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık hakkında verilen basit cinsel saldırı suçunun gerekçesini kaleme aldı. Kararda, davanın daha önce Asliye Ceza Mahkemesi tarafından "eylemin TCK 102/2 maddesi uyarınca nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs suçunu oluşturabileceği" gerekçesiyle Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildiği belirtildi. Ancak Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanığın nitelikli cinsel saldırı kastıyla hareket ettiğine dair ‘her türlü şüpheyi barındırmayan, kesin ve objektif delil bulunmadığını’ belirtti. Bu nedenle, eylemin "basit cinsel saldırı" suçu kapsamında kaldığı hükmüne varıldığı ifade edildi.