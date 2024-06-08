Mahkeme başkanından sanığa skandal nasihat

Zonguldak’ta 14 yaşındaki İ.A. isimli kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 13 yıl 4 ay hapis cezası alan 25 yaşındaki Uğur A.’nın dosyasını Yargıtay, Anıl C.A.’nın da aynı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı dava ile birleştirilmesini isteyerek bozdu. Yeniden hakim karşısına çıkan Uğur A., 1 yıldır tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliye edildi.

Mahkeme başkanı sanığa skandal bir nasihatte bulunarak, “Diğer dosyada eksiklikler var. Şu aşamada kısa sürede karar veremiyoruz. Tahliyene karar verdik. Dışarı çıktığında umarım yaşı küçük kızlardan uzak durman gerektiğini anlamışsındır” dedi.