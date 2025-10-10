Mahkeme, Bayrampaşa başkanvekili seçimlerini iptal etti

Bayrampaşa'da kura ile belirlenen başkanvekili seçimleri hakkında yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Böylelikle CHP'nin kazandığı kura iptal edilmiş oldu.

Bayrampaşa Belediyesi’nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı İbrahim Kahraman’ın kura sonucu kazandığı Başkan Vekilliği seçimine itiraz eden AKP'nin adayı İbrahim Akın, iptal talebiyle idare mahkemesine başvurdu.

Başvuruyu değerlendiren İstanbul 8. İdare Mahkemesi, dava sonuçlanana kadar işlemlerin durdurulmasına karar verdi. Kararla birlikte Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliği seçim süreci mahkemenin kesin kararına kadar askıya alındı.

NE OLMUŞTU?

Bayrampaşa'da belediye başkanı Hasan Mutlu'nun 16 Eylül 2025'te tutuklanmış, 17 Eylül 2025'te ise görevden uzaklaştırılmıştı.

Mutlu'nun yerine başkanvekilinin Bayrampaşa Belediye Meclisi'nden belirlenmesi yönünde karar alınmıştı.

21 Eylül'de yapılan başkanvekilliği seçiminde ilk dört turda AKP ve CHP'li adaylar arasındaki eşitlik bozulamamıştı.

Dört turun sonunda CHP’nin adayı İbrahim Kahraman ile AKP’nin adayı İbrahim Akın arasından başkanvekili seçimi için kura çekimi yapıldı.

Kura çekimi neticesinde CHP'nin adayı İbrahim Kahraman başkanvekili olmaya hak kazandı.

Kura çekiminin ardından AKP, süreci mahkemeye taşımıştı.

MECLİS ÜYELERİ İSTİFA ETMİŞTİ

Bayrampaşa'da başkanvekili seçimi öncesinde CHP'den üç meclis üyesi istifa etmişti.

37 meclis üyesinin bulunduğu belediye meclisinde son istifaların ardından CHP'nin 18'e düşmüş; AKP, MHP ve bağımsız meclis üyelerinin sayısı ise 19'a yükselmişti.