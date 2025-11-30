Mahkeme, bilirkişiyi yok saydı

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde yapılması planlanan Rüzgar Enerji Santralı (RES) projesine karşı açılan davanın son duruşması Aydın 2. İdare Mahkemesi’nde görüldü.

Bilirkişi heyetinin buz fırlatma riski, su kaynaklarına zarar ve arkeolojik kalıntılar konusundaki olumsuz görüşlerine rağmen mahkeme, şirketin ÇED raporundaki taahhütlerini yeterli bularak davanın reddine hükmetti.

Mahkemenin oybirliği ile verdiği kararın gerekçelerinde şu ifadeler yer aldı:

Sensör Sistemi Güvencesi: Buz fırlatma riskine karşı şirketin "Buz Uyarı Sistemi" kullanacağını ve buzlanma durumunda türbinlerin otomatik duracağını taahhüt etmesi yeterli bulundu.

Su Kaynakları Taahhüdü: Mahkeme, şirketin su kaynaklarında kirlenme olması durumunda faaliyeti durduracağı ve zararı karşılayacağı yönündeki taahhüdünü esas aldı. Jeolojik etütlerin planlama aşamasında yapılacağı belirtildi.

Arkeolojik Koruma: Tescilli mezar yapısının koruma alanı dışına çıktığı ve diğer kalıntılar için henüz tescil kararı bulunmadığı belirtilerek arkeolojik açıdan sakınca görülmedi.

Enerji İhtiyacı ve Kamu Yararı: Kararda, enerji ihtiyacının karşılanmasının kamu yararına olduğu, alınan önlemlerle çevresel etkilerin kabul edilebilir seviyede kaldığı vurgulandı.

Duruşmanın ardından açıklama yapan bölge halkının Avukatı Hüseyin Korkmaz, skandal bir karar verildiğini söyledi. Korkmaz “Madem mahkeme olarak bilirkişi görüşüne ihtiyacın yoktu o zaman bilirkişiye niye gönderdin? Madem gönderdin niye dikkate almadın. Bilirkişilik kurumu tam da bu tip davalar için vardır teknik bilgisinin mahkemeleri aştığı yerlerde bilirkişinin görüşüne başvurulması gerekir maalesef mahkeme bu kararla çok büyük bir hukuka aykırılığı neden oldu. Bu skandal karar sonrası Madran dağında çevresel bir yıkımın önü açılmış oldu” dedi.