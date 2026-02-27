Mahkeme bu kez Cantürk Alagöz’e ‘dur’ dedi

Gökay BAŞCAN

Giresun’da Harşit Vadisi’ni zehirledikten sonra gözünü Görele ve Tirebolu ilçelerindeki fındık ile çay bahçelerine diken AKP Milletvekili Cantürk Alagöz’e mahkeme ‘dur’ dedi.

Mahkeme, IV. Grup maden arama faaliyeti projesine verilen ÇED olumlu kararına karşı mahkeme telafisi güç zararlar meydana gelebileceğini belirterek ‘yürütmeyi durdurma’ kararı verdi.

Tirebolu Çevre Kültür ve Turizm Derneği’nde yapılan açıklamada, “Alınan yürütmeyi durdurma kararı sürecin sonu değil, başlangıcıdır” denildi.

Harşit Vadisi’ni hukuka aykırı bir şekilde göz göre kaçak havuz inşa edip kirleten AKP’li vekil Alagöz yeni talan projeleriyle gündemden düşmüyor.

Vali’nin ziyareti, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan aldığı ÇED onaylarıyla adeta dokunulmazlık ilan eden Alagöz’e madene bu kez mahkeme dur dedi.

Alagöz Madencilik’in Görele be Tirebolu’nda maden arama faaliyetine ilişkin verilen ÇED olumlu kararına karşı bölge halkının açtığı dava Giresun İdare Mahkemesi’nde görüldü.

Bölge halkının ve derneklerin yaptığı itirazları haklı bulan mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı vererek meydana gelebilecek telafisi imkansız zararların önüne geçti.

“Dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğunun saptanmasına rağmen uygulanmasının sürdürülmesi” nedeniyle yürütmeyi durdurma kararı veren mahkeme itiraz yolunu da kapattı.

SESSİZ KALMAYACAĞIZ

Kararın ardından davacılar arasında da bulunan Tirebolu Çevre Kültür ve Turizm Derneği açıklama yaptı.

Dernek tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

''Bu karar, bölgemizin doğasını, su kaynaklarını, yaşam alanlarını ve halkın sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını tehdit eden projelere karşı verilen hukuki ve vicdani mücadelenin haklılığını bir kez daha ortaya koymuştur” denilen açıklamada, “Alınan yürütmeyi durdurma kararı sürecin sonu değil, başlangıcıdır. Bu karar, yalnızca telafisi güç ve imkânsız zararların önüne geçilmesi amacıyla verilmiş geçici bir hukuki güvencedir. Derneğimiz, söz konusu ÇED Olumlu kararının tamamen iptal edilmesi için hukuki ve toplumsal mücadelesini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir. Yaşam alanlarımız üzerindeki tehdit tamamen ortadan kalkana kadar bu sürecin takipçisi olacak, bilimsel gerçekler ve kamu yararı doğrultusunda, doğayı yok sayan hiçbir faaliyetin karşısında sessiz kalmayacağız.''