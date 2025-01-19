Mahkeme, Cengiz İnşaat'a "yürütmeyi durdurma" verdi, altın madencileri telaşlandı

Çanakkale 2. İdare Mahkemesi’nin Cengiz Holding'e ait Çanakkale Bayramiç ilçesindeki Hacıbekirler köyündeki Halilağa bakır-altın madeninin işletme ruhsatına karşı açılan davada yürütmeyi durdurma kararı vermesinın ardından Altın Madencileri Derneği (AMD) Başkanı Hasan Yücel'in "Bu karar emsal teşkil ederse, Türkiye’de faaliyet gösteren yaklaşık 4 bin maden sahasının kapısına kilit vurulabilir’’ açıklamasına tepkiler sürüyor.

Yaşam savunucuları "Bu haddini aşan tutumun karşısında biliyoruz ki; Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri bağımsızdır ve bir zümrenin, şirketlerin, madencilik sektörünün yararına olmadığında da, kamunun yararına yasaların uygulanmasında tereddüt etmeyecektir" ifadelerine yer verdi.

ALGI YARATMA PEŞİNDE

Kazdağları Ekoloji Platformu, Kazdağı Koruma Derneği ve Kazdağları Kardeşliği, Yücel'in sözlerine ortak yanıt verdi.

Açıklamada, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararından bir gün sonra Altın Madencileri Derneği (AMD) Başkanı Yücel'in basına bir açıklama yaptığı anımsatılarak "Yücel, açıklamasında Halilağa bakır madeni için verilen yürütmeyi durdurma kararını eleştirerek, 'Bu karar, yalnızca Halilağa projesini değil, Türkiye’deki tüm maden işletme ruhsatlarını tartışmalı hale getirme riskini taşımaktadır.'dedi. Kararın hukuki ve teknik açıdan ciddi sorunlar içerdiğini de ekledi. Belli ki kendileri teknik ve hukuki olarak yeterince konuya hakim değil ya da şirketlerin sözcülüğünü yaptığı için gerçekleri değiştirerek bir algı yaratma çabasında" denildi.

Yücel’in, işletme izninin ÇED alanından büyük alanları da kapsayabileceğine ilişkin ifadelerinin doğru olmadığı vurgulanan açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi: