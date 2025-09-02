Mahkeme CHP İstanbul İl Yönetimi'ni görevden aldı, kayyum heyeti atadı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Yönetimi görevden alındı.

İstanbul 45.Asliye Hukuk Mahkemesi CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi'nde başkan seçilen Özgür Çelik ve yönetimin görevinden uzaklaştırılmalarına, geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi

İstanbul İl Başkanlığı'na geçici olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz,Erkan Narsap'tan oluşan heyet kayyum olarak görevlendirildi.

İSTANBUL'DA YAPILACAK İLÇE VE İL KONGRELERİ SEÇİM ÇALIŞMALARI TEDBİREN DURDURULDU

Mahkeme, CHP Merkez Yönetim Kurulu tarafından 14 Temmuz 2025'te alınan karar uyarınca başlatılan 39. Olağan Kurultay süreci kongre takviminde yer alan seçim çalışmalarından yalnızca İstanbul İl Örgütünce yapılacak ilçe kongreleri ve il kongresi seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına da karar verdi.

CHP'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi delegelerinin tedbiren görevden alınmaları talebinin reddine hükmeden mahkeme, şu kararları verdi:

"8 Ekim 2023'te yapılan CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde alınan tüm kararların hükümlerinin tedbiren durdurulması talebinin reddine, İhtiyati Tedbir Ara Kararının taraflara ve geçici kurul olarak atananlara tebliğine, İhtiyati Tedbir Ara Kararının gereği için İstanbul İl Seçim Kuruluna, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kuruluna ve İstanbul Valiliğine gönderilmesine, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 11 Ekim 2023 tarihli mazbata kararının ve ek listelerin mahkeme kararının eki sayılmasına, dair kararın kabul edilen kısımlarına yönelik HMK 394. Maddesi uyarınca mahkememize itiraz yolu açık, kararın reddedilen kısımlarına yönelik olarak HMK 391. Maddesi uyarınca İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolu açık olmak üzere tarafların yokluğunda dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda karar verildi."

ÖZGÜR ÇELİK: CHP TESLİM ALINAMAZ

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, konuya ilişkin ilk açıklamasında henüz kendilerine yapılmış bir tebliğ olmadığını söyledi. Çelik, "Meseleyi anlamaya çalışıyoruz" dedi.

Çelik, X hesabından yaptığı açıklamada da süreci takip etmek ve yönetmek üzere İstanbul İl Başkanlığı'na geçtiğini belittti. Çelik, açıklamasında "Değerli yol arkadaşlarım, Telefonlarım kilitlenmiş durumda. Aramalara ve mesajlara dönmem mümkün değil. Süreci takip etmek ve yönetmek üzere İstanbul İl Başkanlığımıza geçiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi halktır, halkın evidir, baba ocağıdır. Teslim alınamaz!" ifadelerini kullandı.

"CHP SALDIRI ALTINDA"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul İl Binası'na geldi.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çelik, "Genel Başkanımız sayın Özgür Özel'in çağrısıyla partimizin MYK'sı saat 17.00 itibarıyla toplanıyor. Tek gündem maddesi olarak İstanbul İl Kongresi'ne yönelik açıklanan kararla ilgili MYK olağanüstü bir toplantı gerçekleştiriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekilimizle, Parti Meclis üyelerimizle, ilçe başkanlarımızla, il yönetimimizle, hkukuçularımızla biraz sonra açıklanan kararla ilgili bir değerlendirme toplantısı gerçekleştireceğiz" dedi.

"CHP ve Türkiye'de mevcut azınlık iktidarının hizalanmayan her kurum 360 derecelik bir saldırı altındadır" diyen Çelik, "Alınan karar CHP'nin yürüyüşünü durdurma çabasıdır. 300 gündür bu topraklar büyük bir adaletsizlikle karşı karşıya" ifadelerini kullandı.

Çelik, son olarak şunları söyledi: "Bu tür kararlarla CHP'nin iktidar yürüyüşünü durdurmaya çalışıyorlar. Buna izin vermeyeceğiz. Millet ayaktadır, milletimizle beraber mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

GÜRSEL TEKİN: GÖREVİ KABUL EDECEĞİM

Öte yandan kayyum heyetinde görevlendirilen Gürsel Tekin, Barış Yarkadaş'a yaptığı açıklamada "Ben CHP'yi sahipsiz bırakacak bir anlayışta değilim. Partimin adliye koridorlarından bir an önce çıkartılarak eski demokratik işleyişine kavuşturulması için her görevi yapmaya hazırım" diye konuştu.

Tekin, Alişer Delek'e de kendisiyle birlikte 4 ismin daha geçici olarak görevlendirildiğini vurgulayarak "4 eski ilçe başkanı ve ben atandık. Partinin abileri olarak görev yapacağız. CHP'de ben ev sahibiyim. Süreci ve ne yapacağımızı kısa sürede belirleyeceğiz" dedi.

CHP OLAĞANÜSTÜ TOPLANACAK İstanbul İl Yönetimi'nin görevden uzaklaştırılması kararı üzerine CHP Merkez Yönetim Kurulu, Özgür Özel başkanlığında saat 17.00'de CHP Genel Merkezi'nde olağanüstü toplanma kararı aldı.



CHP İSTANBUL İL KONGRESİNESORUŞTURMA

8 Ekim 2023'te yapılan il kongresinde Özgür Çelik, o dönem genel başkan olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adayı olarak görülen Cemal Canpolat'a karşı kazanmıştı.



Çelik hakkında "seçime hile karıştırıldığı" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Hazırlanan iddianamede Çelik dahil 10 parti yöneticisi için 3 yıla kadar hapis cezası istenmişti.