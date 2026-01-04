Mahkeme çürük zeminde ısrarcı

Maraş merkezli depremlerde yıkıma uğrayan Malatya’nın Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucaova Mahallesi’nde deprem konutları yapımına ilişkin dava, iktidarın rant ve talan odaklı projelerine bir örnek olarak gündemde.

Zemini sağlam olmayan ve fay hattına yakın alanın yapılaşmaya açılmasına karşı açılan davanın, alanın Hazine’ye ait olduğu gerekçesiyle reddedilmesinin ardından yurttaşlar bir kez daha harekete geçti.

Mahallede yaşayan bir yurttaş, yer seçimini belirleyen Malatya Valiliği ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na dava açtı. Malatya 2. İdare Mahkemesi’ne açılan davada yurttaşlar, belirlenen alanla ilgili hazırlanan zemin etüt raporunda arazinin yapılaşma için sakıncalı olduğunun belirtildiğini, DSİ’den alınan raporlarda da arazide taşkın riski bulunduğunun ifade edildiğini, bu raporlara rağmen alanın yerleşime açılmasının hukuka aykırı olduğunu söyledi. Yurttaşlar alan seçiminin iptal edilmesini istedi. Mahkeme ise açılan bu davada da alanın Hazine’ye ait olduğunu kaydederek yurttaşların mülkiyet hakkı bulunmadığı için dava açma ehliyeti olmadığını belirtti. Davayı reddeden mahkeme, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi’ne istinaf yolunun açık olduğuna işaret etti. Yurttaşlar açılan 2 davanın da kapatılmasına tepki gösterdi. Yurttaşlar, bilirkişi raporlarıyla alanın çürük olduğunun tespit edildiğini söyledi. Ayrıca yurttaşlar İstinaf’a başvuracaklarını da kaydetti.

BU İLK DEĞİLDİ: 3 KEZ YAPILDI VE YIKILDI

Kurucaova Mahallesi’nde deprem konutları yapımı için verimli tarım arazileri ve zemini sağlam olmayan yerler yapılaşmaya açılmıştı. Yurttaşlar, Çevre Bakanlığı’na bildirmişti ancak yanıt alamamıştı. Ardından bölge halkı, Malatya Valiliği’ne dava açmıştı. Dava kapsamında bölgede bilirkişi incelemesi yapılmıştı. İnceleme sonrasında zeminin sağlam olmadığı ve sıvılaştığı belirlenmişti. Karara rağmen alandaki inşaat çalışmaları devam etmişti. Yurttaşlar alanda daha önce 3 kez deprem konutu yapıldığını ve üçünün de yıkıldığını anlatmıştı.