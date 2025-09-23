Mahkeme dosyaların birleştirilmesini reddetti: İstanbul’da "CHP kurultayı" davası kalmadı

İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin 21 ve 22’nci Olağanüstü ve 38’inci Olağan Kurultaylarının iptaline ilişkin açılan davanın dosyasının İstanbul İl Kongresi için açılan dava dosyasıyla birleştirilmesini reddetti. İstanbul 19’uncu Asliye Hukuk Mahkemesi de dosyayı yetkisizlik gerekçesiyle Ankara’ya gönderdi.

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı ile 21 ve 22’nci Olağanüstü Kurultaylarının iptali ve 39’uncu Olağan Kurultay sürecinin tedbiren durdurulması talebiyle İstanbul 19’uncu Asliye Hukuk Mahkemesi’nde yeni bir dava açılmıştı. Mahkemeye başvuran eski İstanbul il delegesi Özlem Erkan daha önce, 8 Ekim 2023 tarihli İstanbul 38’inci İl Olağan Kongresi’nin iptali için de başvurmuş ve İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi il yönetimi hakkında tedbir kararı vererek yönetimi görevden uzaklaştırmıştı.

DOSYA ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

Erkan, 19’uncu Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davanın 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde süren dosyayla birleştirilmesini talep etti ancak 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi bu talebi reddetti. Bunun üzerine dosya, İstanbul 19’uncu Asliye Hukuk Mahkemesi’ne geri döndü. Parti genel merkezlerinin Ankara’da olması ve tüzel kişilere yönelik davalarda muhatapların Ankara Asliye Hukuk Mahkemeleri olması gerekçesiyle İstanbul 19’uncu Asliye Hukuk Mahkemesi, dosya hakkında yetkisizlik kararı verdi.

Buna göre, mahkemenin 22 Eylül tarihli kararıyla İstanbul’da açılan kurultay iptal davaları, yetkisizlik nedenyle Ankara’ya gönderildi.

AVUKAT ÇAĞLAYAN: MESELEYİ HUKUKA DÖNDÜREN BİR GELİŞME

CHP Genel Merkez avukatı Çağlar Çağlayan, Halk TV'ye konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Geçen hafta içinde daha önce yaptığımız Olağan Kurultayımız ve Olağanüstü Kurultayımızın iptali ve Kurultayımızın yapılmaması için yeni bir dava açılmıştı. İstanbul'da tedbir kararı veren bir mahkeme var biliyorsunuz. Davanın o mahkemeyle birleştirilmesi istenmiş. Ancak İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, kendi elindeki davanın İstanbul İl Kongresi'yle ilgili olduğunu, önüne yeni gelen dosyanın ise Ankara'daki kurultaylarla ilgili olduğunu söyleyip bu birleştirmeyi reddetti. Bunun üzerine dosya tekrar İstanbul'daki 19. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne geri dönmüş. Durumu dün öğrendik, mahkemeyle iletişim kurduk, başvurularımızı yaptık. İstanbul 19. Asliye Hukuk Mahkemesi, davanın kurultayla ilgili olması ve genel merkezin Ankara'da olması nedeniyle dosyayı Ankara'ya gönderdi. Bu normal bir gelişme. İşini rayına oturtan, meseleyi hukuka döndüren bir gelişme."