Mahkeme, Edremit OSB’ye 'dur' dedi: Sulak alanda şantiye durduruluyor

HABER MERKEZİ

Edremit Akçay Sulak Alanı’na yapılmak istenen Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi (ETDİOSB) projesine karşı çevreci kurumların açtığı dava sonuç verdi. Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği öncülüğünde, Doğa Derneği, Doğa Araştırmaları Derneği, Yeşil Düşünce Derneği, Edremit Çevre Sağlığı ve Doğayı Koruma Derneği, S.S. Proje Evi Kooperatifi ve yurttaşlar tarafından açılan davada Balıkesir 1. İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği yaptığı açıklamada, Akçay Sulak Alanı’nda yapılmak istenen Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi (ETDİOSB)’nin 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planlarının iptali için Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Doğa Araştırmaları Derneği, Doğa Derneği. Yeşil Düşünce Derneği, Edremit Çevre Sağlığı ve Doğayı Koruma Derneği, S.S.Proje Evi Kooperatifi, Zehra Ergun, Gülşen Yördem olarak açılan davadan Balıkesir 1. İdare Mahkemesi “Yürütmeyi Durdurma” kararı verdiği belirtildi.

HAK YERİNİ BULDU

"Çok sevinçliyiz. Hak yerini buldu" denilen açıklamada, şöye devam edildi: "2021 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı aleyhine açtığımız davada uzun süre hiç bir gelişme yaşanmamıştı. 2025 yılı başında yapılan keşif ve bilirkişi incelemesinin ardından davacılar lehine olan 09.04.2025 tarihli bilirkişi raporunun ardından, adalet geç de olsa, 4 yıl sonra geldi. Bu süreçte alanda dolgu yapıldı ve sulak alana ciddi anlamda zarar verildi. Aralarında Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremit Belediyesi, Edremit Kaymakamlığı’nın da bulunduğu ETDİOSB yönetim kurulunun çalışmaları acilen durdurması, mahkeme kararının kesinleşmesi sonrasında da projeyi iptal etmesi ve alanı acilen rehabilite ederek eski haline getirmesi gerekmektedir. Mahkeme kararını ilgili kurumlara iletip faaliyetlerin durdurulmasını sağlamaları konusunda gerekli işlemi yerine getirmeleri için başvurularımızı yapacağız. Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararını kamuoyu ile paylaşmak, kararının uygulanmasını sağlamak için şantiyeye kilit vurmak amacı ile 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde (Ekolojik Yıkımlarla Mücadele Günü) saat 14.00'te Akçay Sulak Alanı’nda olacağız. Tüm yaşam savunucularını, Edremit Körfezi halkını bekliyoruz."