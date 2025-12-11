Mahkeme eğitimcileri haklı buldu: Peş peşe iki hukuk zaferi

İlayda SORKU

İstanbul’da proje okulu atamalarında kullanılan ölçütlerin belirsizliği ile hafta sonu yapılan veli toplantılarının karşılıksız bırakılması üzerine açılan iki dava, öğretmenler lehine sonuçlandı. Kadıköy’deki Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi ve Şile Borsa 50. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde yaşanan uygulamalara ilişkin mahkemeler, Milli Eğitim Bakanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işlemlerini hukuka aykırı bularak iptal etti. Kararlar, hem proje okuluna öğretmen atamalarında somut kriter zorunluluğunu, hem de hafta sonu yapılan veli toplantılarının ek ders ücreti kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koydu.

SOMUT ÖLÇÜT BULUNAMADI

Kadıköy’deki Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi’nde görev yapan bir öğretmen, 2025 yılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Ataması kapsamında yaptığı başvuruda hiçbir tercihine atanmayınca konuyu yargıya taşıdı.

Öğretmenin hem proje okulunda görev yapıyor olması hem de başvuru şartlarını taşımasına rağmen tercih dışı bırakılması, atama sürecinin hangi kriterlerle yürütüldüğüne ilişkin soru işaretleri doğurmuştu.

Dava dosyasını inceleyen İstanbul 4. İdare Mahkemesi, Bakanlığın savunmasında da, sunulan belgelerde de öğretmenlerin nasıl değerlendirildiğine ilişkin hiçbir somut ölçüt bulunmadığını saptadı. Kararda şu ifadeler yer aldı:

“Özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına atamalar yapılırken esas alınan somut ve objektif kriterlerin neler olduğu, gerek savunma dilekçesinden gerekse dosyaya sunulan bilgi ve belgelerden anlaşılamamaktadır. Bu haliyle davalı idarece kamu yararı ve hizmet gerekleri gözetilmeden işlem tesis edildiği kanaatine varılmıştır.”

Mahkeme, Millî Eğitim Bakanının proje okullarına atamada takdir yetkisi olduğunu kabul etmekle birlikte, bu yetkinin mutlak bir serbestlik tanımadığını; kariyer, liyakat ve kamu yararı ilkeleriyle sınırlı olduğunu vurguladı. İşlemin iptaline hükmeden mahkeme, öğretmenin doğrudan atanması sonucunun doğmayacağını; idarenin yeni ve objektif kriterlere dayanarak yeniden değerlendirme yapmakla yükümlü olduğunu belirtti.

EK DERS ÜCRETİ ÖDENMELİ

Şile Borsa 50. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde görev yapan bir öğretmen ise, 06 Aralık 2024 Pazar günü 13.00-15.30 arasında yapılan veli toplantısı için ek ders ücreti talep etmiş, ancak ilçe milli eğitim müdürlüğü bu talebi “mevzuatta karşılığı olmadığı” gerekçesiyle reddetmişti. Bunun üzerine öğretmen idare mahkemesine başvurdu.

Dava, İstanbul 10. İdare Mahkemesi tarafından sonuçlandırıldı. Mahkeme, öğretmenin hafta sonu mesai harcadığını, veli toplantılarının eğitim-öğretim faaliyetinin ayrılmaz bir parçası olduğunu, dolayısıyla bu çalışmanın ek ders kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek işlemi iptal etti. Kararda şu ifadeler dikkat çekti:

“Toplantı ders saati dışında Pazar günü yapılmış olup davacı tarafından söz konusu toplantı için emek ve mesai harcandığı açıktır. Bu nedenle veli toplantısı hakkaniyet gereği bir nevi ders saati sayılarak ek ders ücreti ödenmelidir.”

Mahkeme, ödenmesi gereken ek ders ücretinin başvuru tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte ödenmesine hükmetti.

EMSAL NİTELİĞİNDE

İki kararın açıklanmasının ardından Eğitim Sen İstanbul 2 No’lu Şube Hukuk Sekreteri Çayan Çalık, mahkeme kararlarının yalnızca iki öğretmenin değil, tüm eğitim emekçilerinin çalışma koşulları açısından emsal niteliği taşıdığını belirtti.

Çalık şu değerlendirmede bulundu:

“Bu kararlar bize bir kez daha gösterdi ki öğretmenleri yok sayan, kriter belirtmeyen, angaryaya zorlayan hiçbir uygulamanın hukuken karşılığı yoktur. Proje okullarında yıllardır süren keyfi atama pratiğine ve hafta sonu karşılıksız çalıştırmaya karşı yargı açık bir duruş sergilemiştir. İşyerinde de sokakta da mahkemelerde de haklarımızı savunmaya devam edeceğiz. Yaşasın mücadelemiz.”