Mahkeme eliyle siyasetin dizaynı

Yargı üzerinden CHP'yi dizayn etme girişimi sürüyor. CHP İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden uzaklaştıran İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davada duruşmayı 21 Kasım'a erteledi. Mahkeme, istinaf sürecinin beklenmesine karar verirken CHP’nin reddi hakim talebini de geri çevirdi. Gürsel Tekin ve heyeti kayyum olarak görevine devam edecek.

Parti kurmayları yerel mahkemenin kararına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi İcra Kurulu Üyesi Bülent Tezcan, “Hukuk açısından utanılacak karar” derken Grup Başkanvekili Murat Emir, “Mahkeme hukuksuzlukta direniyor” görüşünü paylaştı.

YOK HÜKMÜNDE

Hakimin önceki kararları doğrultusunda bu kararının sürpriz olmadığını belirten Tezcan, İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kongre davasına bakma yetkisi olmadığının altını çizdi. İstanbul İl Kongresi’ne yönelik YSK’nin verdiği üç kararın yok sayıldığını vurgulayan Tezcan, “Kendisini seçim yargısı yerine koyan bir hakim var” dedi.

Kararın hukuki değil, siyasi olduğunu savunan Tezcan, “Bu karar, CHP’ye yönelik sistematik saldırının bir başka ayağıdır. Bizim için yok hükmündedir. Siyasi partiler sicilinde CHP’nin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’tir” ifadelerini kullandı.

Tezcan, CHP’nin reddi hakim talebinin reddedilmesine yönelik ise şunları kaydetti:

“Hakimin taraflı hareket ettiği çok net. Reddi hakim talebiyle hakim, kendine dönük muhtemel baskıdan da kurtulabilirdi. Hakimin üzerinde, ‘Böyle karar vereceksin’ diye bir baskı olduğunu biliyoruz. Reddi hakim talebine uygun davranıp hukuka uygun bir şekilde kendi pozisyonunu koruma imkanı vardır. Tam da ‘Ya ne yapayım başka türlü karar veremiyorum’ diyen bir hakim için çıkış kapısıydı. Bu hakim sadece baskı altında karar vermekten öte, militan bir hakim gibi hareket ediyor.”

SİYASİ DİZAYN

Murat Emir ise “Mahkemenin hukuksuzlukta direndiğini” dile getirdi. Hukuk mahkemelerinin seçimle ilgili konulara bakamayacağı yönünde Anayasal hükümler olduğunun altını çizen Emir, “Ancak buna rağmen İstanbul’daki mahkeme, yangından mal kaçırır gibi hüküm niteliği taşıyacak bir karar veriyor” yorumunu yaptı. İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararının tedbir olmaktan çok hüküm niteliği taşıdığına dikkati çeken Emir, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz, bir an evvel tedbirin ve itirazımızın sonuçlanmasını bekliyoruz. Bu mahkemenin, hukuka uygun hareket eden bir mahkeme olmadığı anlaşıldı zaten. İstinaf yolunun bir an evvel açılmasını istemiştik. Bu itirazı bile çok geç değerlendirdi. Bu kararın siyasi olduğunu ve bir mahkeme üzerinden il başkanlığı kongremizin zehirlenmeye çalışıldığını ve mahkeme eliyle siyasi dizayn yapılmaya çalışıldığını biliyoruz.”

YOL HARİTASI BELİRLENECEK

CHP’nin yeni yasama yılı için düzenlediği milletvekili kampı bugün Bolu’da başlıyor. CHP Grubu’nun son siyasi gelişmeler ışığında yeni yasama yılı için yol haritasını oluşturacağı kampta, iki gün boyunca dış politika, TBMM’de yeni çözüm süreci için kurulan komisyon, güvenlik ve ekonomi konularında sunumlar gerçekleştirilecek.

Özgür Özel başkanlığındaki kampın ilk gününde CHP TBMM Grubu’nun yeni yol haritasına ilişkin sunumlar Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır tarafından gerçekleştirilecek. Öte yandan CHP, “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin 59’uncusunu dün Bolu’da yaptı. Genel Başkan Özgür Özel’in konuşma yaptığı mitingde, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mesajı da okundu.