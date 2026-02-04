Mahkeme Fırtına Vadisi’nin SİT alanı statüsünün düşürülmesine dur dedi

Doğa Derneği, Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan Fırtına Vadisi’nin koruma statüsünün düşürülmesine yönelik girişimin mahkeme kararıyla engellendiğini açıkladı.

Dernekten yapılan açıklama şu şekilde:

"Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan Fırtına Vadisi’nin koruma statüsünün düşürülmesi mahkeme tarafından engellendi. Dünyanın nadir ekosistemlerinden biri olan ve Türkiye’deki saf şimşir (Buxus sempervirens) ormanlarına ev sahipliği yapan vadi, Doğu Karadeniz Dağları Önemli Doğa Alanı içerisinde yer alıyor.

Süreci başlatan gelişme, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 2024 yılı başında vadideki SİT derecelerini düşürme kararı almasıydı. Buna karşı; bölge halkı, Fırtına Vadisi Yok Olmasın Platformu ve yaşam savunucuları kararlı bir hukuk mücadelesi başlattı. Samsun Bölge İdare Mahkemesi’nin son kararıyla birlikte yerel mahkemenin iptal hükmü tescillendi ve vadiyi tehdit eden düzenleme tamamen durduruldu.

Bu karar, doğayı ve yaşam alanlarını koruma mücadelesinin temel bir hak olduğunu bir kez daha gösteriyor. Doğanın var olma hakkı anayasal güvence altına alınmadan bu tehditlerin hiç biri tamamen geçmiş değil."