Mahkeme Gezi Davası’nı 10 Aralık’a erteledi

Haber Merkezi

Gezi Davasında, haklarında verilen 18’er yıl hapis cezası kararı Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından bozulduktan sonra serbest bırakılan Mücella Yapıcı, Ali Hakan Altınay ve Yiğit Ali Ekmekçi’nin yeniden yargılandıkları davanın üçüncü duruşması dün İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmada, Ayşe Mücella Yapıcı, Yiğit Ali Ekmekçi ile Ali Hakan Altınay’ın avukatları hazır bulundu.

Mücella Yapıcı’nın daha önce, "2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" suçundan İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanıp beraat ettiği ve kararın kesinleştiği dosyanın mahkemeye gönderildiğini belirtildi. Beyanları sorulan avukatlar, eksik hususların giderilmesini talep etti.

Mücella Yapıcı, Ali Hakan Altınay ve Yiğit Ali Ekmekçi’nin yeniden yargılandıkları dava dosyasını mahkeme, esasa ilişkin mütalaasını hazırlaması için dosyanın duruşma savcısına gönderilmesine karar vererek duruşmayı 10 Aralık’a erteledi.