Mahkeme, Güven Hastanesi için değiştirilen imar planlarını iptal etti

İktidara yakınlığıyla bilinen Güven Hastanesi için değiştirilen imar planları mahkeme kararıyla iptal edildi.

Haber Merkezi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 09 Mart 2022 tarihli kararı ile Remzi Oğuz Arık Mahallesi’nde Güven Hastanesi Anonim Şirketi’ne ait bir arazi "Konut Alanı" kullanımından "Özel Sağlık Tesisi" kullanımına dönüştürüldü.

TMMOB Şehir Plancıları Odası (ŞPO) Ankara Şubesi, Ankara 4. İdare Mahkemesi’ne açtığı davada, “Şehircilik ilkelerine, kamu yararına, planların kademeli birlikteliği ilkesine aykırı olduğu” gerekçesiyle imar planlarının iptalini istedi.

ŞPO Ankara Şubesi’nden yapılan açıklamada, mahkemenin 21 Eylül’de imar planlarını iptal ettiği duyuruldu. Açıklamada, “Bölgede oluşacak otopark ihtiyacının karşılanmadığı ve çözüm önerisinin sunulmadığı, trafik yükünün artması ile oluşacak aksaklıklar ile ulaşılabilirlik, trafik yoğunluğu ve otopark ihtiyacına dair kıstasların karşılanmadığı, bu nedenlerle nazım imar planı değişikliğinin şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, imar mevzuatına aykırı olduğu sonucuna varılarak 21 Eylül 2023 tarihinde iptal edilmiştir” ifadeleri yer aldı.

İmar planları iptal edilen Güven Hastanesi’nin patronlarının da iktidar ile yakın ilişki içerisinde olduğu biliniyor. “Siyasilerin hastanesi” olarak tanımlanan Güven Hastanesi’nin önceki Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Küçükel Ezberci aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesiydi. Ezberci, geçen Haziran ayında da Madrid Büyükelçiliği’ne atanmıştı.