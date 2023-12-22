Mahkeme heyeti Can Atalay dosyasını görüşüyor

13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin Can Atalay dosyasını görüşmeye başladı. AYM, geçtiğimiz günlerde Atalay hakkında ikinci kez hak ihlali kararı vermişti.

Türkiye İşçi Partisi'nin tutuklu Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi'nin ikinci kez hak ihlali kararını vermesinin ardından gözler 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne çevrildi.

Kararın 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gelmesinin ardından Can Atalay'ın arkadaşları ve meslektaşları Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önüne bugün basın açıklaması yaptı.

tahliye kararı verilmesi için mahkeme önünde beklemeye başladı.

Can Atalay'ın avukatlarının verdiği bilgiye göre mahkeme heyeti dosyayı görüşmeye başladı.,

TİP PM Üyesi Özgür Urfa, TİP Milletvekili Can Atalay dosyasını inceleyecek 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin adliyeye geldiğini duyurdu.

Şu anda mahkeme kaleminden aldığımız son bilgi mahkeme başkanının ve heyetin artık yerlerinde olduğu ve dosyayı aldığı şeklinde.#CanAtalayaÖzgürlük — Özgür Urfa (@OzgurUrfa) December 22, 2023

"KARAR UYGULANSIN"

İstanbul Adliyesi önünde açıklama yapan Can Atalay'ın arkadaşları ve meslektaşları tahliye çağrısında bulunarak, "Karar çıkana kadar buradayız" dedi.

Atalay'ın avukatı Deniz Özen, "6 ayı aşkın süredir seçilmiş bir milletvekilinin mecliste yerini almasını bekliyoruz. 6 ayı aşkın süredir anayasanın uygulanmasını bekliyoruz. 6 ay aşkın süredir Hatay gibi depremde yıkılmış bir kentin seçmenlerinin milletvekilleriyle buluşmasını bekliyoruz" dedi.

Özen, "Anayasanın 153. Maddesi hala yürürlükte ise anayasa hala yürürlükte ise bir dakika daha vakit kaybetmeden hemen bugün derhal tahliye edilmesi bir anayasal zorunluluktur. Bunun yapılmaması suçtur" diye konuştu.

"HATAY HALKININ İRADESİNİ TANIMIYORLAR"

TİP Parti Meclisi Üyesi ve Avukat Özgür Urfa ise, Atalay'ın 222 gündür tutuklu durumda olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Atalay'ın siyasi bir esir olduğu ikinci kez tescillenmiştir. Artık bir dakika daha tutulması mümkün değildir, söz konusu değildir. Buradan 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyetine sesleniyoruz. Bu yargı darbesinin parçası olmamalılar. Anayasa Mahkemesi kararını yerine getirmek zorundalar. Bu suçun ortağı olmayın ve AYM kararını yerine getirin. Her fırsatta millet iradesi diye 20 yıldır bağıranlar bugün Hatay halkının iradesini tanımıyorlar."